Лукашенко сообщил о разведцентрах США в Варшаве и Киеве

Александр Лукашенко (Фото: BelTA / AP)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против страны ведут работу спецслужбы Запада. Об этом сообщает БелТА.

«США — они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно, я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят — умные, талантливые, способные люди», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко уже упоминал «специальный центр под Варшавой». Он не раз говорил о том, что протесты в стране управляются из-за границы и за протестующими стоят западные страны. В августе, когда протесты в стране только начались, Лукашенко рассказывал о планах западных стран, в особенности Польши, «отсечь Гродно». В США осуждали жестокое подавление протестующих в Белоруссии, а также заявляли о неспособности Лукашенко быть президентом в сложившихся обстоятельствах.

В начале октября Евросоюз ввел ограничения против 40 официальных лиц Белоруссии, которых подозревают в причастности к фальсификации выборов и нарушениям прав человека. Вслед за ЕС санкции ввел и Вашингтон, в список вошли восемь человек.