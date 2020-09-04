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Протесты в Белоруссии ,  
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Дипломат США предложил убедить Лукашенко в неспособности быть президентом

Белорусского президента Александра Лукашенко нужно убедить в том, что он не способен быть президентом республики в нынешних обстоятельствах. Об этом заявил представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор в интервью изданию Foreign Policy.

«Он считает, что сфальсифицированные выборы с последующим жестоким подавлением народа — это приемлемо», — отметил Гилмор.

Представитель США при ОБСЕ добавил, что все еще беспокоится за возможное вмешательство России в дела Белоруссии для помощи режиму Лукашенко.

Лукашенко в шестой раз победил на президентских выборах в Белоруссии. По данным ЦИК, действующий президент набрал более 80%, его главный оппонент, единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — более 10%. После публикации первых данных экзит-поллов в стране начались протесты, которые продолжаются до сих пор.

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Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявила, что огромное число людей, которые мирно протестуют в Белоруссии, показывают, что местным властям нельзя продолжать игнорировать желание граждан создать демократическое государство.

Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, США
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