В Крыму оценили названный в офисе Зеленского способ вернуть полуостров

Село Партизанское Симферопольского района (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Властям Украины стоит смириться с тем, что Крым находится в составе России. Об этом заявил РБК сенатор от республики, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Так сенатор прокомментировал слова советника главы офиса президента Украины Сергея Куницына, заявившего, что Киеву для возвращения Крыма нужно «вернуть мозги людей», перевернуть их сознание.

«Мы совершенно правильное решение приняли в 2014 году и воссоединились с Россией, и до этого у нас настроения были исключительно пророссийские, все годы независимости Украины. Они должны прийти к выводу, что Крым по справедливости находится в составе России», — сказал Цеков. По его словам, «перевернуть сознание» надо большинству украинцев и политической верхушке Украины.

Схожее мнение выразил первый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс. «Сергей Владимирович (Куницын — РБК.) как всегда оригинален, он всегда выдумывает такие вещи, которые никогда не сбываются, которые невозможно реализовать. Украина делает все, чтобы мозги никогда не возвращались к воспоминаниям, что мы были когда-то в составе Украины», — сказал он.