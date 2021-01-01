В Крыму оценили названный в офисе Зеленского способ вернуть полуостров

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 76,01 (-0,25) Инвестиции, 13:10
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 90,26 (-0,08) Инвестиции, 13:10
ЦИК Молдавии объявил Санду победителем президентских выборов Политика, 15:06 Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения Общество, 15:06 Как слежка государств за гражданами ведет к эрозии прав человека Индустрия 4.0, 15:00  Врач «Крыльев Советов» оказал помощь пассажиру самолета Спорт, 15:00 Технологии розницы: как противостоять маркетплейсам и пандемии РБК и Intel NUC, 14:54 Власти ответили на сообщения о задержке рейса из Читы из-за губернатора Общество, 14:51 Мордашов заявил о недооценке угрозы COVID-19 и тотального карантина Общество, 14:49 Минпромторг объяснил дефицит применяемых при COVID-19 препаратов Общество, 14:45 Для экс-главы Серпуховского района потребовали 20 лет колонии Общество, 14:45 В ноябре DeFi-токены подорожали на сотни процентов. Какие монеты покупать Крипто, 14:43 Менеджер Нурмагомедова назвал его соперника в случае возвращения Спорт, 14:37 Какие сети общепита увеличили количество точек в коронакризис — рейтинг Pro, 14:32 РЖД ограничили отправку грузов в Приморье из-за тайфуна и ледяного дождя Бизнес, 14:27 Дуров назвал iPhone 12 Pro «корявой железякой» Технологии и медиа, 14:25
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +24758 Случаев 2 млн +24318 Умерли 35,3 тыс. +461
Политика ,  
0 

В Крыму оценили названный в офисе Зеленского способ вернуть полуостров

Село Партизанское Симферопольского района
Село Партизанское Симферопольского района (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Властям Украины стоит смириться с тем, что Крым находится в составе России. Об этом заявил РБК сенатор от республики, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Так сенатор прокомментировал слова советника главы офиса президента Украины Сергея Куницына, заявившего, что Киеву для возвращения Крыма нужно «вернуть мозги людей», перевернуть их сознание.

«Мы совершенно правильное решение приняли в 2014 году и воссоединились с Россией, и до этого у нас настроения были исключительно пророссийские, все годы независимости Украины. Они должны прийти к выводу, что Крым по справедливости находится в составе России», — сказал Цеков. По его словам, «перевернуть сознание» надо большинству украинцев и политической верхушке Украины.

В Крыму ответили на предложенную Киевом ООН резолюцию о правах крымчан
Политика
Посёлок Симеиз, расположенный на южном склоне Крымских гор

Схожее мнение выразил первый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс. «Сергей Владимирович (Куницын — РБК.) как всегда оригинален, он всегда выдумывает такие вещи, которые никогда не сбываются, которые невозможно реализовать. Украина делает все, чтобы мозги никогда не возвращались к воспоминаниям, что мы были когда-то в составе Украины», — сказал он.

Крым стал российским регионом по итогам референдума в 2014 году, на котором большинство жителей высказались за присоединение к России. Украина и европейские государства называют произошедшее аннексией. При этом Москва настаивает, что и вопрос принадлежности полуострова исторически закрыт.

Сергей Куницын с мая 1998 по июль 2001 года, а также с апреля 2002 года по апрель 2005-го был председателем совета министров Автономной Республики Крым. В 2006 году стал председателем администрации Севастополя. В 2014 году бывший тогда президентом Порошенко назначил Куницына своим советником, в том же году он был избран в Верховную раду. Куницын попал под российские санкции, введенные в ноябре 2018 года в ответ на меры Киева.

Читайте на РБК Pro
Плюсы «бедной столицы»: как Берлин стал новой Кремниевой долиной РБК Pro: как руководителю грамотно управлять совещанием Градус отчаяния: как бары Нью-Йорка переключились на коктейли в банках Психолог Таша Эйрих: только у 15% сотрудников все в порядке с самооценкой
Крым Совет Федерации новости
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +24758 Случаев 2 млн +24318 Умерли 35,3 тыс. +461
Материалы по теме
В офисе Зеленского назвали способ возвращения Крыма
Политика
В Крыму ответили на предложенную Киевом ООН резолюцию о правах крымчан
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter