В офисе Зеленского назвали способ возвращения Крыма

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Чтобы вернуть Крым в состав Украины, властям необходимо перевернуть сознание людей. Об этом в эфире украинского телеканала ATR заявил советник главы офиса президента Украины Сергей Куницын.

«Чтобы вернуть территорию, в частности Крым, надо вернуть мозги людей. То есть надо перевернуть их сознание», — сказал он.

По мнению Куницына, нет никакой возможности для образования крымско-татарской автономии на территории полуострова. По его словам, такое развитие событий невозможно, так как более 85% населения являются представителями других этносов.

Ранее первый заместитель председателя Государственного cовета Республики Крым Ефим Фикс заявил, что Украина нарушает права человека в Крыму, отключив полуостров от подачи пресной воды, электроэнергии и прекратив транспортное обслуживание.