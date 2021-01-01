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В офисе Зеленского назвали способ возвращения Крыма

Фото:Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Чтобы вернуть Крым в состав Украины, властям необходимо перевернуть сознание людей. Об этом в эфире украинского телеканала ATR заявил советник главы офиса президента Украины Сергей Куницын.

«Чтобы вернуть территорию, в частности Крым, надо вернуть мозги людей. То есть надо перевернуть их сознание», — сказал он.

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По мнению Куницына, нет никакой возможности для образования крымско-татарской автономии на территории полуострова. По его словам, такое развитие событий невозможно, так как более 85% населения являются представителями других этносов.

Ранее первый заместитель председателя Государственного cовета Республики Крым Ефим Фикс заявил, что Украина нарушает права человека в Крыму, отключив полуостров от подачи пресной воды, электроэнергии и прекратив транспортное обслуживание.

18 ноября комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию, согласно которой Россия занимается дискриминацией жителей Крыма. В том числе украинцев, крымских татар и представителей других народностей.

В 2014 году Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного среди жителей полуострова, большинство которых высказались за присоединение к России. Украина и европейские государства считают произошедшее «аннексией». При этом Москва настаивает, что процедура была проведена в рамках международного права, и вопрос полуострова исторически закрыт.

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