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В Крыму ответили на предложенную Киевом ООН резолюцию о правах крымчан

Посёлок Симеиз, расположенный на южном склоне Крымских гор
Посёлок Симеиз, расположенный на южном склоне Крымских гор (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

Украина сама грубым образом нарушила права жителей Крыма, отрезав полуостров от коммуникаций, заявил РБК первый заместитель председателя Государственного cовета Республики Крым Ефим Фикс, комментируя РБК резолюцию, принятую с подачи Киева Третьим комитетом Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам.

«Украина сама себе устроила кинокомедию по нарушению прав человека в Крыму. Украина грубейшим образом нарушает права жителей Крыма: отключили воду, отключили электроэнергию, отключили транспортное обслуживание. Теперь пусть ООН ответит, почему Украина нарушает права человека», — заявил Фикс.

Комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию, где говорится об «аннексии» и «временной оккупации» Крыма Россией, а также о «навязывании российского гражданства» накануне, 18 ноября. Документ поддержали 63 страны, 85 — воздержались, 22 выступили против. По мнению авторов резолюции, в число которых входят Украина, страны Прибалтики, Франция, Великобритания, Германия, Грузия и США, Россия занимается «дискриминацией» жителей Крыма, «включая крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам».

Заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Владимир Бобков в разговоре с РБК выразил сожаление, что ООН «вовлекается в эту полемику в одиозной форме, поддерживая подобные предложения». По его словам, вызывает вопрос, как можно делать выводы об объективности резолюции, не имея непосредственного понимания о происходящем на полуострове. «Мы видим, что с 2014 года любые международные структуры продолжают практически игнорировать Крым. А вот говоря о таких пока еще авторитетных структурах [как ООН], мы не видим наблюдателей», — сказал Бобков.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. На Украине не признают голосование законным, считая территорию аннексированной. Москва настаивает на том, что полуостров вошел в состав страны на законных основаниях.

Крым Украина резолюция ООН новости
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
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