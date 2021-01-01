Метеорологи предупредили о новых ледяных дождях в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В воскресенье, 22 ноября, в Северо-Западном и Центральном округах России снова пройдут ледяные дожди, в том числе в столичном регионе. Об этом сообщают «Метеовести».

«В зону замерзающих осадков опять попадет весьма значительная территория: она протянется от востока Черноземья через Центральные районы до Поморья и Карелии. Москву, увы, снова зацепит», — говорится в сообщении.

По данным центра, в Москве ледяные дожди могут продлиться еще несколько дней из-за повышения температуры. До этого возможен снег.

Метеорологи пояснили, что образование ледяных дождей связано с приходом очень теплого воздуха с поверхности Атлантического океана. Ледяные дожди как раз идут на границе тепла и холода. По данным центра, из-за этого погодного явления слой наледи в столице достиг 4 мм.