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Метеорологи предупредили о новых ледяных дождях в Москве

Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В воскресенье, 22 ноября, в Северо-Западном и Центральном округах России снова пройдут ледяные дожди, в том числе в столичном регионе. Об этом сообщают «Метеовести».

«В зону замерзающих осадков опять попадет весьма значительная территория: она протянется от востока Черноземья через Центральные районы до Поморья и Карелии. Москву, увы, снова зацепит», — говорится в сообщении.

По данным центра, в Москве ледяные дожди могут продлиться еще несколько дней из-за повышения температуры. До этого возможен снег.

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Фото:АГН «Москва»

Метеорологи пояснили, что образование ледяных дождей связано с приходом очень теплого воздуха с поверхности Атлантического океана. Ледяные дожди как раз идут на границе тепла и холода. По данным центра, из-за этого погодного явления слой наледи в столице достиг 4 мм.

Ранее ледяные дожди наблюдались в Москве в ночь на четверг, 19 ноября. Москвичей также предупреждали о мокром снеге, ветре, метели, гололедице. Ледяные дожди прошли и в Подмосковье.

погода ледяной дождь центр Фобос Москва
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
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