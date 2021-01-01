Воробьев предупредил жителей Подмосковья о ледяном дожде и мокром снеге

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предупредил жителей о ледяном дожде и мокром снеге. Об этом он написал у себя в Instagram.

«Сегодня вечером и ночью, по прогнозам синоптиков, в Подмосковье будет ледяной дождь и мокрый снег. Его ждут в первую очередь возле Волоколамска, Рузы, Можайска, Клина и Дмитрова», — сообщил Воробьев.

Он попросил быть осторожными из-за гололеда на улицах как пешеходов, так и водителей, многие из которых еще не успели сменить резину. Глава региона поручил службам оперативно устранить последствия непогоды.

На сайте Главного управления МЧС по Подмосковью сообщается, что в регионе ожидается сильный юго-западный ветер до 15–20 м/с, снег, мокрый снег, метель, гололед, ледяной дождь, гололедица. Плохая погода сохранится до 10:00 четверга, 19 ноября.