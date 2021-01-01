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Несколько электричек Московского узла задержались из-за непогоды

Фото:АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

На трех направлениях Московского узла из-за ухудшения погодных условий и обледенения контактной сети произошли задержки электропоездов. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД, передает «РИА Новости».

«В связи с ухудшением погодных условий и обледенением контактной сети в пути задерживаются несколько пригородных электропоездов на Ленинградском, Курском и Рижском направлениях Мосузла», — сообщили в пресс-службе.

Железнодорожники принимают все необходимые меры по сокращению времени задержек и вводу поездов в график, добавили в компании.

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Позднее в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги РБК сообщили, что на Ленинградском направлении в настоящее время нет задержек пригородных поездов.

«Пригородные поезда на Курском, Рижском направлениях МЖД и МЦД-2 курсируют по расписанию. Ранее из-за погодных условий были незначительные задержки поездов до 10 минут», — пояснили РБК в пресс-службе Московской железной дороги.

Накануне в Гидрометцентре предупредили, что в ночь на 19 ноября в столице ожидаются метель, гололед, ледяной дождь. Днем интенсивность осадков уменьшится.

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