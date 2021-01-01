Синоптик предупредил о ледяном дожде в центральной России

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В ночь на четверг, 19 ноября, в центральной России ожидается ледяной дождь, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, вечером в среду, 18 ноября, пойдет небольшой снег, температура приблизится к нулю. Как пояснил Тишковец, ночью будет наблюдаться ситуация «перевернутой атмосферы».

«В нижнем пограничном слое — до 1,5 км — температура воздуха станет слабоположительной, а у земли потепление будет отставать, и столбики термометров покажут пока всего лишь ноль и слабый минус. В такой ситуации снег станет переходить в мокрый снег, а после — в ледяной и переохлажденный дождь», — сообщил он. Зона ледяного дождя может пройти через Смоленскую область, а также отдельные районы Московской, Тверской, Ярославской, Калужской и других областей центральной России.

«В Подмосковье ледяной дождь начнется 18 ноября вечером, после 20:00. Первыми под него попадут Волоколамский, Рузский, Можайский, Клинский и Дмитровский районы», — пояснил синоптик. По его словам, в Москве ледяной дождь ожидается в период с 00:00 до 6:00 19 ноября.