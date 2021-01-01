Синоптик предупредил о ледяном дожде в центральной России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 76,25 (-0,67) Инвестиции, 12:38
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 90,39 (-0,78) Инвестиции, 12:38
Путин ответил на слова о мировой семье поговоркой «в семье не без урода» Политика, 16:40 Матч Лиги наций Украина-Швейцария отменен из-за коронавируса у украинцев Спорт, 16:36 Госдума одобрила законопроект о неприкосновенности экс-президентов Политика, 16:35 Золотов утвердил нагрудный жетон для бойцов Росгвардии Общество, 16:32 Горный воздух, лыжи и автомобиль: куда заехать по пути в Домбай РБК и Cordiant, 16:28 Kia отложила старт российских продаж нового Sorento с дизельным мотором Авто, 16:27 Покупатели ТЦ в Сочи спасли застрявшего в эскалаторе ребенка Общество, 16:26 Юрист назвал детали привлечения к ответственности по «акту Родченкова» Спорт, 16:23 Бизнес за решеткой: кто из предпринимателей побывал под следствием Экономика, 16:15  Глава центра «Вектор» анонсировал испытания вакцины от COVID-19 на детях Общество, 16:15 Лукашенко назвал недопустимым превращение Минска в кладбище Политика, 16:14 Аналитическое импортозамещение: перспективы российского рынка BI-систем Pro, 16:09 ФСИН решила побороть отток кадров с помощью увеличенного срока службы Общество, 16:09 Секретарь Союзного государства исключил поглощение Белорусии Россией Политика, 16:04
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽76,46 +0,39% EUR/RUB ₽90,89 +0,75% EUR/USD $1,19 +0,24%
Общество ,  
0 

Синоптик предупредил о ледяном дожде в центральной России

Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В ночь на четверг, 19 ноября, в центральной России ожидается ледяной дождь, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, вечером в среду, 18 ноября, пойдет небольшой снег, температура приблизится к нулю. Как пояснил Тишковец, ночью будет наблюдаться ситуация «перевернутой атмосферы».

«В нижнем пограничном слое — до 1,5 км — температура воздуха станет слабоположительной, а у земли потепление будет отставать, и столбики термометров покажут пока всего лишь ноль и слабый минус. В такой ситуации снег станет переходить в мокрый снег, а после — в ледяной и переохлажденный дождь», — сообщил он. Зона ледяного дождя может пройти через Смоленскую область, а также отдельные районы Московской, Тверской, Ярославской, Калужской и других областей центральной России.

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
Общество
Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

«В Подмосковье ледяной дождь начнется 18 ноября вечером, после 20:00. Первыми под него попадут Волоколамский, Рузский, Можайский, Клинский и Дмитровский районы», — пояснил синоптик. По его словам, в Москве ледяной дождь ожидается в период с 00:00 до 6:00 19 ноября.

Ранее Тишковец сообщил, что ночь на 17 ноября стала самой холодной с начала осени. В Москве температура опускалась до минус 6,7 градуса, что практически соответствует показателям декабря.

синоптик погода ледяной дождь осадки новости
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽76,47 +0,4% EUR/RUB ₽90,85 +0,7% EUR/USD $1,19 +0,24%
Материалы по теме
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Московском регионе
Общество
Синоптики предупредили о самом холодном дне с начала осени
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter