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Пандемия коронавируса ,  
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СМИ сообщили о выпадении зубов из-за коронавируса

Заболевшие коронавирусной инфекцией пожаловались на выпадение зубов. Врачи могут это объяснить, однако пока официально не подтверждают связь новых симптомов с COVID-19. Об этом пишет американское издание Huffington Post.

Пострадавшие рассказали о проблемах с зубами и деснами в социальных сетях. Помимо потери зубов некоторые зараженные сообщили о появлении болезненности в деснах после COVID-19. Большинство больных, сообщивших о необычные симптомах, ранее не испытывали стоматологических проблем.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Сосудистый биолог и медицинский директор Фонда ангиогенеза Уильям Ли пояснил, что коронавирус препятствует работе кровеносной системы. «Ваша челюсть очень насыщена кровеносными сосудами», — указал эксперт, добавив, что ими заполнена внутренняя часть зубов. Именно проблемы с кровотоком, по мнению специалиста, приводят к выпадению зубов.

Как отметил Ли, это подтверждают слова некоторых заболевших, что зубы выпадали без крови, что значит, доступ крови к ним уже был перекрыт. Биолог предупредил, что повреждения сосудов от COVID-19 сохраняются даже после выздоровления, так что зубы могут начать выпадать после исчезновения остальных симптомов коронавируса.

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Фото:Go Nakamura / Getty Images

Директор глобального здравоохранения Нью-Йорка Эрик Чиое-Пена отметил, что говорить о выявлении нового симптома рано, пока нет достаточных данных.

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Летом исследование испанских ученых показало, что одним из ранних симптомов коронавирусной инфекции может быть сильная сыпь на слизистой рта. Она появилась у части наблюдаемых пациентов за два дня до прочих последствий. Медики не утверждали однозначно, что причина именно в COVID-19.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

коронавирус симптомы
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +25573 Случаев 2 млн +23610 Умерли 34,8 тыс. +463
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