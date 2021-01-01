СМИ сообщили о выпадении зубов из-за коронавируса

Заболевшие коронавирусной инфекцией пожаловались на выпадение зубов. Врачи могут это объяснить, однако пока официально не подтверждают связь новых симптомов с COVID-19. Об этом пишет американское издание Huffington Post.

Пострадавшие рассказали о проблемах с зубами и деснами в социальных сетях. Помимо потери зубов некоторые зараженные сообщили о появлении болезненности в деснах после COVID-19. Большинство больных, сообщивших о необычные симптомах, ранее не испытывали стоматологических проблем.

Сосудистый биолог и медицинский директор Фонда ангиогенеза Уильям Ли пояснил, что коронавирус препятствует работе кровеносной системы. «Ваша челюсть очень насыщена кровеносными сосудами», — указал эксперт, добавив, что ими заполнена внутренняя часть зубов. Именно проблемы с кровотоком, по мнению специалиста, приводят к выпадению зубов.

Как отметил Ли, это подтверждают слова некоторых заболевших, что зубы выпадали без крови, что значит, доступ крови к ним уже был перекрыт. Биолог предупредил, что повреждения сосудов от COVID-19 сохраняются даже после выздоровления, так что зубы могут начать выпадать после исчезновения остальных симптомов коронавируса.