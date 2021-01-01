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Пандемия коронавируса ,  
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Врач оценил возможность облысения из-за коронавируса

Сильный стресс на фоне пандемии коронавируса может привести к выпадению волос. Об этом заявил врач-трихолог Георгий Абрамов, передает «радио Sputnik».

«Сегодня на 100% доказано, что облысение абсолютно аутоиммунный процесс, то есть иммунитет атакует собственные волосы. Очень часто такой процесс запускает именно стресс», — пояснил специалист.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Врач предупредил, что аутоиммунные процессы в организме могут спровоцировать развитие более сотни болезней и задеть много органов. Поэтому, как предупредил Абрамов, при выпадении волос необходимо сразу обращаться не только к дерматологу и трихологу, но и к иммунологу.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян говорил, что COVID-19 не приводит к развитию иммунодефицита. «Вирус уходит и иммунная система восстанавливается», — указал он.

В то же время, те, у кого уже есть врожденный или приобретенный иммунодефицит, рискуют заболеть коронавирусной инфекцией повторно.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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