Ученые изучили сыпь у заразившихся коронавирусом

Испанские ученые пришли к выводу, что энантема в ротовой полости — сильная сыпь на слизистой оболочке — может являться одним из ранних симптомов коронавирусной инфекции. Результаты своих исследований они опубликовали в журнале JAMA Dermatology.

В исследовании участвовал 21 пациент с COVID-19 в возрасте от 40 до 69 лет. У 29% из них (шесть человек) обнаружились высыпания в полости рта. При этом авторы статьи отмечают, что энантема появлялась за два дня до других симптомов коронавирусной инфекции.

Медики не утверждают однозначно, что сыпь появилась именно из-за COVID-19, так как энантема хоть и предполагает вирусную этиологию, но может быть вызвана и другими возбудителями. Кроме того, исследования осложняются еще и требованиями санитарной безопасности, которые необходимо соблюдать при осмотре пациентов.

В июне врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова сообщила, что у людей, переболевших коронавирусной инфекцией, может наблюдаться необычный симптом — озноб.