ГИБДД получит новые приборы для быстрого выявления алкоголя и наркотиков

В России дорожные инспекторы вскоре получат новые приборы, которые смогут за секунды определять, употреблял ли водитель наркотики или алкоголь перед тем, как сесть за руль. Об этом сообщил начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников, передает «РИА Новости».

«Это не алкотестер — это средство индикации, это возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ», — пояснил он.

Индикаторы будут нескольких типов, некоторые из них смогут устанавливать наличие запрещенных веществ в слюне, а некоторые — в выдыхаемом воздухе. Как сообщает агентство, новые приборы будут выдавать результат за срок меньше минуты. В частности, один из них может выявить наркотики в организме за 15 секунд.

Ранее стало известно, что Минпромторг намерен до конца года разработать концепцию массовой установки алкозамков на серийные модели автомобилей. Они реагируют на пары алкоголя и блокируют зажигание. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков указал, что массовое применение алкозамков в России пока мало возможно в отсутствие нормативной базы.