СМИ узнали о планах массовой установки алкозамков на машины в России

Систему внедренных алкотестеров активно используют в разных странах мира. В России за их установку автопроизводители, возможно, смогут получать дополнительные преференции

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В Минпромторге до конца года собираются разработать концепцию массовой установки на серийные модели автомобилей алкозамков — приборов блокировки зажигания, которые будут реагировать на пары алкоголя. Эта тема обсуждалась на совещании в министерстве, с протоколом которого ознакомился «Коммерсантъ».

В частности, речь идет о стимулировании автопроизводителей, которые за дополнительные преференции будут устанавливать соответствующие приборы российского производства уже при сборке машин. В свою очередь, ФГУП «НАМИ» поручено выяснить, каким образом алкозамки влияют на безопасность транспортных средств. Например, должны быть исключены ситуации, когда устройство блокирует двигатель на ходу.

Алкозамки (alcohol interlock) начали применять в Швеции еще в конце 1990-х годов. Сегодня устройства используются во многих странах для контроля граждан, ранее попадавшихся на пьяном вождении, либо для контроля водителей, перевозящих пассажиров. В Австралии провинившиеся автовладельцы ставят их за свой счет и обязаны проводить ежемесячную поверку — это обходится примерно в $2,2 тыс. в год. В Литве с 1 января 2020 года можно сократить срок лишения прав, согласившись на установку алкозамка. С 2022 года все новые транспортные средства, произведенные на территории Евросоюза, должны быть оборудованы алкозамками.

При этом, как сообщает издание, готовый прибор на данный момент есть только у ООО «Научно-производственная фирма «Мета», которая специализируется на производстве оборудования для ТО и алкотестеров. Их алкозамок сейчас стоит ₽79 тыс.