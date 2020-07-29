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СМИ узнали о планах массовой установки алкозамков на машины в России

Систему внедренных алкотестеров активно используют в разных странах мира. В России за их установку автопроизводители, возможно, смогут получать дополнительные преференции
Фото: Owen Humphreys / PA Images / ТАСС
Фото: Owen Humphreys / PA Images / ТАСС

В Минпромторге до конца года собираются разработать концепцию массовой установки на серийные модели автомобилей алкозамков — приборов блокировки зажигания, которые будут реагировать на пары алкоголя. Эта тема обсуждалась на совещании в министерстве, с протоколом которого ознакомился «Коммерсантъ».

В частности, речь идет о стимулировании автопроизводителей, которые за дополнительные преференции будут устанавливать соответствующие приборы российского производства уже при сборке машин. В свою очередь, ФГУП «НАМИ» поручено выяснить, каким образом алкозамки влияют на безопасность транспортных средств. Например, должны быть исключены ситуации, когда устройство блокирует двигатель на ходу.

Алкозамки (alcohol interlock) начали применять в Швеции еще в конце 1990-х годов. Сегодня устройства используются во многих странах для контроля граждан, ранее попадавшихся на пьяном вождении, либо для контроля водителей, перевозящих пассажиров. В Австралии провинившиеся автовладельцы ставят их за свой счет и обязаны проводить ежемесячную поверку — это обходится примерно в $2,2 тыс. в год. В Литве с 1 января 2020 года можно сократить срок лишения прав, согласившись на установку алкозамка. С 2022 года все новые транспортные средства, произведенные на территории Евросоюза, должны быть оборудованы алкозамками.

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При этом, как сообщает издание, готовый прибор на данный момент есть только у ООО «Научно-производственная фирма «Мета», которая специализируется на производстве оборудования для ТО и алкотестеров. Их алкозамок сейчас стоит ₽79 тыс.

При этом сами производители допускают риск ошибки. Повлиять на работу прибора «Меты» могут, например, пары омывателя стекла, жидкости для полости рта, духи, лосьоны для бритья. Также водителям перед поездкой рекомендуется не курить, не есть, не пить холодную или горячую воду.

Источник «Коммерсанта» на авторынке также задался вопросом, что делать в тех случаях, когда на прибор подышал не водитель, а, например, пассажир.

Кроме того, как отметил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков, нет и нормативной базы для массового применения алкозамков. «Пока все это выглядит как беспилотники и летающие такси», — заявил он.

Установка алкозамков сейчас законодательно разрешена во многих странах мира, в том числе в Канаде, США, Австралии и Швеции. В ряде случаев речь идет о том, что система требует дышать на прибор не только при посадке, но и через определенные интервалы времени. По мнению разработчиков, это предотвращает случаи, когда пьяный водитель может попросить трезвого друга помочь ему завести двигатель.

Автор: Артем Филипенок
Теги: алкоголь, Минпромторг
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