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Пандемия коронавируса ,  
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Попова оценила возможность ослабления коронавируса с началом зимы

Наступление холодов не страшно коронавирусу и само по себе не остановит его распространение. Об этом заявила глава Роспотрбенадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

«Вирусы вообще очень холодолюбивые, они живут при температуре минус 70, минус 20. <...> Ожидать, что все само собой пройдет с наступлением зимы, абсолютно никаких оснований для этого нет», — сообщила специалист.

Попова заявила об отсутствии опасных мутаций коронавируса
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко отмечал, что теплая погода может препятствовать коронавирусу. Он называл оптимальной температурой для инфекции 6–8 градусов выше нуля.

Роспотребнадзор сообщал, что коронавирус практически полностью теряет свою инфекционную активность при температуре 30℃ и выше, а также при низком уровне влажности.

По последним данным, число заболевших COVID-19 в России превысило 2 млн человек. Впервые с начала пандемии за прошедшие сутки зарегистрировали 23 610 новых случаев.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<10 000
0
<20 000
0
<30 000
0
от 30 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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