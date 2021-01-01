Попова заявила об отсутствии опасных мутаций коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Коронавирус не отличается высокой изменчивостью и пока не мутирует в сторону большей опасности. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

«Сегодняшние изменения в вирусе никак не влияют на его эпидемиологический потенциал. <...> Он не становится более злым или заразным», — отметила она.

Попова указала, что в России провели уже более 1200 исследований мутаций коронавируса. Несмотря на благоприятные результаты, их будут продолжать и дальше, чтобы не пропустить возможные опасные изменения инфекции. «Пока в прогнозах ученых всего мира каких-то мутаций, которые могут привести к серьезному осложнению, нет», — добавила специалист.

По словам Поповой, существующие тесты «абсолютно четко» выявляют текущую форму коронавируса, а разработанные вакцины точно могут от него защитить.