Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 20 ноября
USD ЦБ: 76,26 (+0,34) Инвестиции, 12:20
Курс евро на 20 ноября
EUR ЦБ: 90,35 (+0,12) Инвестиции, 12:20
Попова оценила возможность ослабления коронавируса с началом зимы Общество, 23:46 Воробьев назвал долю больных COVID-19 в Подмосковье в тяжелом состоянии Общество, 23:29 В Москве за сутки от COVID-19 умерли 77 человек Общество, 23:21 Букеровскую премию 2020 года присудили шотландцу за дебютный роман Общество, 23:07 Попова заявила об отсутствии опасных мутаций коронавируса Общество, 23:05 Бундестаг отклонил инициативу по поддержке «Северного потока-2» Политика, 23:02 Взыскательные и капризные: аренда бизнес-джетов и сарафанное радио РБК и Райффайзенбанк, 22:52 Макрон заявил о готовности защитить культурное наследие Карабаха Политика, 22:34 В Минске завели дело против врача, сообщившего СМИ о смерти активиста Общество, 22:26 «Ак Барс» победил «Торпедо» в матче КХЛ благодаря хет-трику Тихонова Спорт, 22:08 В Минздраве оценили влияние курения на шансы заразиться COVID-19 Общество, 22:07 СМИ узнали о дефиците в аптеках применяемого при COVID препарата Общество, 22:05 В бундестаге сообщили о шансе защитить «Северный поток-2» Политика, 22:03 Гендиректор «Спартака» оценил вероятность продления контракта с Тедеско Спорт, 21:47
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +25573 Случаев 2 млн +23610 Умерли 34,8 тыс. +463
Пандемия коронавируса ,  
0 

Попова заявила об отсутствии опасных мутаций коронавируса

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Коронавирус не отличается высокой изменчивостью и пока не мутирует в сторону большей опасности. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

«Сегодняшние изменения в вирусе никак не влияют на его эпидемиологический потенциал. <...> Он не становится более злым или заразным», — отметила она.

Попова указала, что в России провели уже более 1200 исследований мутаций коронавируса. Несмотря на благоприятные результаты, их будут продолжать и дальше, чтобы не пропустить возможные опасные изменения инфекции. «Пока в прогнозах ученых всего мира каких-то мутаций, которые могут привести к серьезному осложнению, нет», — добавила специалист.

Ученые заявили о более восприимчивом к вакцине коронавирусе из-за мутации
Общество
Фото:Marcio Jose Sanchez / AP

По словам Поповой, существующие тесты «абсолютно четко» выявляют текущую форму коронавируса, а разработанные вакцины точно могут от него защитить.

Ранее и.о. директора НИИ гриппа им. А.А.Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов рассказал РБК, что неопасные мутации коронавируса выявили в 13 российских регионах, среди них Москва и Санкт-Петербург. В целом большинство российских вирусов относится к клайдам G, GR и GH (так называют группы родственных штаммов вируса. — РБК), которые широко распространены в Европе.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<10 000
0
<20 000
0
<30 000
0
от 30 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Читайте на РБК Pro
Плюсы «бедной столицы»: как Берлин стал новой Кремниевой долиной Часы пустых разговоров: как руководителю грамотно управлять совещанием Градус отчаяния: как бары Нью-Йорка переключились на коктейли в банках Психолог Таша Эйрих: только у 15% сотрудников все в порядке с самооценкой
коронавирус Анна Попова
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +25573 Случаев 2 млн +23610 Умерли 34,8 тыс. +463
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter