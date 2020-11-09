Shell обжаловала решение польского регулятора по «Северному потоку-2»

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Shell направила апелляцию на решение польского регулятора UOKiK, который в октябре этого года обвинил «Газпром» и ряд европейских компаний в согласованном с польскими властями создании совместного предприятия для строительства проекта «Северный поток-2». Об этом сообщили в Shell, передает ТАСС.

«Мы рассмотрели решение UOKiK, мы с ним категорически не согласны и подали апелляцию 5 ноября в рамках всех законных процедур», — заявили в компании.

В октябре польский антимонопольный регулятор — Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовал «Газпром» на 29 млрд злотых ($7,6 млрд) за строительство газопровода «Северный поток-2». Этим же решением на 234 млн злотых ($61 млн) были оштрафованы партнеры российской компании — французская Engie, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и голландско-британская Shell.

Глава UOKiK Томаш Хрустный заявил, что компании «действовали умышленно», нарушая закон и правила конкуренции. Польский регулятор считает, что ситуация может привести к серьезным последствиям для экономики Польши и Европейского союза. «Запуск «Северного потока-2» поставит под угрозу непрерывность поставок природного газа в Польшу», — сказал глава UOKiK. Также польская сторона выразила опасение, что расходы на строительство «Северного потока-2» могут быть компенсированы за счет более высоких цен на газ.