Роскомнадзор поддержал проект о санкциях против зарубежных ИТ-ресурсов

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Роскомнадзор поддерживает внесенный в Госдуму законопроект, который предусматривает штрафы или блокировку иностранных соцсетей и ИТ-ресурсов в случае дискриминации ими россиян.

«Роскомнадзор поддерживает законопроект», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы ведомства. В Роскомнадзоре отметили, что необходимо дополнительно определить размеры штрафов в сопутствующих нормах административного кодекса.

По данным ведомства, в текущем году было выявлено 24 случая «цензурирования» российских СМИ со стороны иностранных интернет-компаний. Цензуре подверглись Russia Today, «РИА Новости», Sputnik, «Царьград», «Крым 24». Также вводились ограничения на просмотр фильма «Беслан. Фильм Александра Рогаткина».

Ранее группа парламентариев предложила штрафовать или блокировать иностранные соцсети и интернет-платформы, в том числе YouTube и Facebook, за ограничения в отношении российских СМИ. Согласно документу, генпрокурор может присвоить иностранному ресурсу статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России». После этого ведомство уведомляет об этом Роскомнадзор, а он может полностью или частично заблокировать ресурс.