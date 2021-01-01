Эксперты оценили идею о блокировке соцсетей за дискриминацию россиян
Блокировка иностранных социальных сетей технически маловероятна, и вместо того, чтобы пытаться закрыть иностранные интернет-платформы, нужно заняться развитием собственных. Этой точки зрения придерживается большинство опрошенных РБК экспертов в связи с внесением в Госдуму законопроекта о наказании против иностранных интернет-платформ за дискриминацию россиян и российских СМИ.
Законопроект предполагает, что генпрокурор может по согласованию с МИДом присвоить иностранному ресурсу статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Против подобных ресурсов после предварительного уведомления могут быть приняты меры Роскомнадзором, вплоть до блокировки.
«Когда YouTube размещает ролики, он не делает это по собственной инициативе. Приходят пользователи, блогеры, соглашаются с принципами работы площадки и начинают сотрудничество. Если их что-то в этом сервисе не устраивает, они могут перейти на другой сервис, который их устраивает», объясняет гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
Необходимо развивать свои платформы, если чужие не нравятся, а не блокировать существующие, констатирует он. «Если испытываете проблемы с размещением на YouTube, размещайте на Rutube или «ВКонтакте», добавляет собеседник РБК. «Я призываю депутатов не точить зуб на иностранные сайты, а поддержать развитие отечественных сервисов», — заявляет Бырдин.