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Эксперты оценили идею о блокировке соцсетей за дискриминацию россиян

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Twitter TWTR $43,35 +0,09% Купить
Facebook FB $271,33 -0,25% Купить
Фото:Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Блокировка иностранных социальных сетей технически маловероятна, и вместо того, чтобы пытаться закрыть иностранные интернет-платформы, нужно заняться развитием собственных. Этой точки зрения придерживается большинство опрошенных РБК экспертов в связи с внесением в Госдуму законопроекта о наказании против иностранных интернет-платформ за дискриминацию россиян и российских СМИ.

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Фото:Dhiraj Singh / Bloomberg

Законопроект предполагает, что генпрокурор может по согласованию с МИДом присвоить иностранному ресурсу статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Против подобных ресурсов после предварительного уведомления могут быть приняты меры Роскомнадзором, вплоть до блокировки.

«Когда YouTube размещает ролики, он не делает это по собственной инициативе. Приходят пользователи, блогеры, соглашаются с принципами работы площадки и начинают сотрудничество. Если их что-то в этом сервисе не устраивает, они могут перейти на другой сервис, который их устраивает», объясняет гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

Необходимо развивать свои платформы, если чужие не нравятся, а не блокировать существующие, констатирует он. «Если испытываете проблемы с размещением на YouTube, размещайте на Rutube или «ВКонтакте», добавляет собеседник РБК. «Я призываю депутатов не точить зуб на иностранные сайты, а поддержать развитие отечественных сервисов», — заявляет Бырдин.

Директор Института современных медиа Кирилл Танаев в разговоре с РБК заметил, что в то же время в действиях YouTube, Facebook и других крупных зарубежных интернет-компаний есть «некоторое лукавство»: они прилагают максимум усилий для монополизации своих сегментов, поэтому получается, что «когда кому-то надо — он частная компания, а в другой ситуации — мировой лидер и проводник настоящих ценностей». «Технологические компании присваивают себе все больше и больше прав считать что хорошо, а что плохо. Национальные правительства будут на это реагировать», — предупреждает он.

Депутаты предложили основания для санкций и блокировки Facebook и YouTube
Технологии и медиа
Фото:Dhiraj Singh / Bloomberg

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Как показал пример Telegram, технически полноценная блокировка интернет-ресурса невозможна: вопрос в том, насколько активно будет сопротивление пользователей, будет ли смысл для Google и Facebook бороться или проще будет уйти с российского рынка, как это ранее произошло в Китае, констатирует технический директор Qrator labs Артем Гавриченков. Однако технологии шифрования сейчас развиваются активно, и Google в том числе разрабатывает программы, с помощью которых сможет достичь и китайских пользователей, для которых доступ ко многим зарубежным интернет-сервисам заблокирован по решению властей, добавляет он.

По его словам, порядка 70% трафика YouTube, Facebook и других подобных сервисов в России приходится на мобильные устройства, многие из которых работают на системе Android. Поскольку она принадлежит Google, компании будет не сложно заранее установить программу, позволяющую пользователям обходить блокировки, объясняет Гавриченков.

«В реальности у Роскомнадзора уже есть достаточно оснований, чтобы заблокировать YouTube, Facebook, но он все равно ограничивается только штрафами», резюмирует эксперт.

С технической точки зрения блокировка YouTube, Twitter, Facebook возможна, но бесполезна: если интернет-ресурсы используют более 90 млн россиян, они будут использовать средства обхода блокировки, объясняет гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. Многочисленные попытки обойти блокировку будут сильно нагружать Сеть, так как трафик перестанет быть внутрироссийским — особенно сильная нагрузка будет в случае с YouTube, который занимает порядка 70% трафика операторов, прогнозирует Казарян. В случае блокировки, например, Facebook, сложности возникнут у пользователей принадлежащих ему соцсетей и мессенджеров — WhatsApp, Instagram, предупреждает собеседник РБК. По его словам, Google в целом заблокировать нельзя, поскольку тогда с большой вероятностью перестанут работать все телефоны на Android.

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Технологии и медиа
Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В соответствии с законопроектом, ограничения могут быть наложены на иностранные интернет-ресурсы, которые каким-либо образом ограничивают доступ пользователей на территории России к материалам российских СМИ, или иным образом «нарушают право граждан Российской Федерации свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом». С жалобами на ограничения, связанные с распространением контента в YouTube, Twitter и Facebok, неоднократно выступали телеканал RT, «РИА Новости», «Царьград».

соцсети санкции Google YouTube
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
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