Эксперты оценили идею о блокировке соцсетей за дискриминацию россиян

Директор Института современных медиа Кирилл Танаев в разговоре с РБК заметил, что в то же время в действиях YouTube, Facebook и других крупных зарубежных интернет-компаний есть «некоторое лукавство»: они прилагают максимум усилий для монополизации своих сегментов, поэтому получается, что «когда кому-то надо — он частная компания, а в другой ситуации — мировой лидер и проводник настоящих ценностей». «Технологические компании присваивают себе все больше и больше прав считать что хорошо, а что плохо. Национальные правительства будут на это реагировать», — предупреждает он.

Как показал пример Telegram, технически полноценная блокировка интернет-ресурса невозможна: вопрос в том, насколько активно будет сопротивление пользователей, будет ли смысл для Google и Facebook бороться или проще будет уйти с российского рынка, как это ранее произошло в Китае, констатирует технический директор Qrator labs Артем Гавриченков. Однако технологии шифрования сейчас развиваются активно, и Google в том числе разрабатывает программы, с помощью которых сможет достичь и китайских пользователей, для которых доступ ко многим зарубежным интернет-сервисам заблокирован по решению властей, добавляет он.

По его словам, порядка 70% трафика YouTube, Facebook и других подобных сервисов в России приходится на мобильные устройства, многие из которых работают на системе Android. Поскольку она принадлежит Google, компании будет не сложно заранее установить программу, позволяющую пользователям обходить блокировки, объясняет Гавриченков.

«В реальности у Роскомнадзора уже есть достаточно оснований, чтобы заблокировать YouTube, Facebook, но он все равно ограничивается только штрафами», резюмирует эксперт.

С технической точки зрения блокировка YouTube, Twitter, Facebook возможна, но бесполезна: если интернет-ресурсы используют более 90 млн россиян, они будут использовать средства обхода блокировки, объясняет гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. Многочисленные попытки обойти блокировку будут сильно нагружать Сеть, так как трафик перестанет быть внутрироссийским — особенно сильная нагрузка будет в случае с YouTube, который занимает порядка 70% трафика операторов, прогнозирует Казарян. В случае блокировки, например, Facebook, сложности возникнут у пользователей принадлежащих ему соцсетей и мессенджеров — WhatsApp, Instagram, предупреждает собеседник РБК. По его словам, Google в целом заблокировать нельзя, поскольку тогда с большой вероятностью перестанут работать все телефоны на Android.

В соответствии с законопроектом, ограничения могут быть наложены на иностранные интернет-ресурсы, которые каким-либо образом ограничивают доступ пользователей на территории России к материалам российских СМИ, или иным образом «нарушают право граждан Российской Федерации свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом». С жалобами на ограничения, связанные с распространением контента в YouTube, Twitter и Facebok, неоднократно выступали телеканал RT, «РИА Новости», «Царьград».