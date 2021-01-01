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Политика ,  
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Додон после проигрыша на выборах посетит Россию

Игорь Додон
Игорь Додон (Фото: Сергей Ильницкий / Reuters)

Президент Молдавии Игорь Додон анонсировал рабочий визит в Россию. Об этом он написал в Instagram по итогам телефонного разговора с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком.

«Договорились с Дмитрием Козаком о проведении моего рабочего визита в Российскую Федерацию для обсуждения ряда актуальных вопросов молдавско-российского межгосударственного взаимодействия», — написал он.

Они также обсудили вопросы, связанные с двусторонними отношениями Молдавии и России. Российская сторона поблагодарила Додона за действия, направленные на укрепление стратегического партнерства двух стран в течение его президентского срока.

Срок полномочий Додона на посту главы государства истекает 23 декабря.

В Молдавии проевропейский президент сменит пророссийского
Политика
Майя Санду

В Молдавии 15 ноября прошел второй тур президентских выборов. По данным ЦИК республики, действующий президент Игорь Додон уступил своей сопернице — лидеру проевропейской партии «Действие и солидарность» Майе Санду — с результатом 42,26% против 57,74%.

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Додон поздравил Санду с победой, однако заявил, что его штаб зафиксировал нарушения, в связи с чем он планирует оспорить итоги выборов в суде.

С победой Майю Санду также поздравили президент Украины Владимир Зеленский, лидер Румынии Клаус Йоханнис и российский президент Владимир Путин. В Кремле отметили, что рассчитывают наладить добрые отношения с новой главой Молдавии.

Санду, в свою очередь, заверила, что намерена сбалансировать отношения Молдавии с Россией, США, ЕС и Украиной.

Игорь Додон Россия президент визит
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