Додон после проигрыша на выборах посетит Россию

Игорь Додон (Фото: Сергей Ильницкий / Reuters)

Президент Молдавии Игорь Додон анонсировал рабочий визит в Россию. Об этом он написал в Instagram по итогам телефонного разговора с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком.

«Договорились с Дмитрием Козаком о проведении моего рабочего визита в Российскую Федерацию для обсуждения ряда актуальных вопросов молдавско-российского межгосударственного взаимодействия», — написал он.

Они также обсудили вопросы, связанные с двусторонними отношениями Молдавии и России. Российская сторона поблагодарила Додона за действия, направленные на укрепление стратегического партнерства двух стран в течение его президентского срока.

Срок полномочий Додона на посту главы государства истекает 23 декабря.