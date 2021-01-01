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Глава МИД КНР счел Россию и Китай «глобальными стабилизаторами»

Ван И
Ван И (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Россия и Китай способствуют политическому урегулированию региональных проблем, выполняя роль «глобального стабилизатора». Об этом заявил глава китайского МИД Ван И в разговоре с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, передает Xinhua.

«Они [Россия и Китай] общими усилиями отстаивают мультилатерализм, международную справедливость и беспристрастность, соблюдая международное право и основные принципы и нормы, регулирующие международные отношения», — отметил Ван И.

По его словам, стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина приносит новые результаты и является надежной опорой в условиях глобальных перемен.

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Лавров, в свою очередь, заявил, что Россия намерена поддерживать тесную координацию с Китаем в ООН, Совете Безопасности ООН, ШОС и БРИКС, чтобы обеспечивать стабильность международной и региональной обстановки.

В МИД России уточнили, что стороны обсудили график контактов на высшем и высоком уровнях, а также вопросы о планах развития Евразийского экономического союза и китайской инициативы «Один пояс, один путь».

Ван И неоднократно говорил о прочности сотрудничества между Москвой и Пекином. Так, в мае он назвал сотрудничество с Россией «политической крепостью».

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В сентябре глава МИД КНР заявил, что отношения между Россией и Китаем «прочные, как скала» и что внешние воздействия не повлияют на стратегическое сотрудничество между странами.

МИД Россия Китай
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