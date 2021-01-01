Глава МИД КНР счел Россию и Китай «глобальными стабилизаторами»

Ван И (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Россия и Китай способствуют политическому урегулированию региональных проблем, выполняя роль «глобального стабилизатора». Об этом заявил глава китайского МИД Ван И в разговоре с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, передает Xinhua.

«Они [Россия и Китай] общими усилиями отстаивают мультилатерализм, международную справедливость и беспристрастность, соблюдая международное право и основные принципы и нормы, регулирующие международные отношения», — отметил Ван И.

По его словам, стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина приносит новые результаты и является надежной опорой в условиях глобальных перемен.

Лавров, в свою очередь, заявил, что Россия намерена поддерживать тесную координацию с Китаем в ООН, Совете Безопасности ООН, ШОС и БРИКС, чтобы обеспечивать стабильность международной и региональной обстановки.