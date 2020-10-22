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Путин допустил возможность военного союза России и Китая

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Выступая на заседании дискуссионного форума «Валдай», президент России Владимир Путин не исключил возможность военного союза между Москвой и Пекином, однако отметил, что страны в этом не нуждаются. РБК вел трансляцию выступления.

«Мы всегда исходили из того, что наши отношения достигли такой степени взаимодействия и доверия, что мы в общем в этом не нуждаемся, но теоретически вполне можно себе такое представить», — сказал Путин.

По словам президента, Москва и Пекин и так сотрудничают в военной сфере. На территории обеих стран проводятся совместные военные учения. Путин также отметил и военно-техническое сотрудничество между Россией и Китаем. «Речь не только об обмене продукцией или купле-продаже военной продукции, а об обмене технологиями», — подчеркнул президент.

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Фото:Михаил Климентьев / РИА Новости

Министр иностранных дел Китая Ван И неоднократно подчеркивал прочность сотрудничества между Китаем и Россией. Так, в мае он назвал сотрудничество с Россией «политической крепостью».

В сентябре Ван И заявил, что отношения между Россией и Китаем «прочные, как скала». «Стратегическое сотрудничество между двумя странами не изменится из-за внешних воздействий», — сказал глава китайского МИД.

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