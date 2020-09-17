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Китай назвал дружбу с Россией «прочной как скала»

Министр иностранных дел Китая Ван И назвал отношения с Россией нерушимыми и «прочными как скала». Об этом он заявил в интервью агентству «Синьхуа» после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Стратегическое сотрудничество между двумя странами не изменится из-за внешних воздействий. В период мировых потрясений прочные российско-китайские отношения имеют еще большее значение для поддержания мира в регионах и на планете в целом», — сказал он.

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Ван И также отметил, что прошедшая встреча глав дипведомств стала первой с начала пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, есть отдельные государства, которые пытаются оказывать давление на Россию и Китай, подорвать их безопасность и стабильность. Однако им не удастся повлиять на отношения двух союзников.

Переговоры Ван И и Лаврова прошли 11 сентября в рамках саммита глав МИД государств Шанхайской организации сотрудничества. Ее постоянными членами являются восемь стран: Россия, Китай, Индия, Казахстан, Пакистан, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. После встречи МИД России заявил, что переговоры подтвердили согласие стран в подходах к международным проблемам и готовность к сотрудничеству.

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