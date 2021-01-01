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Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +25179 Случаев 1,9 млн +20985 Умерли 34,4 тыс. +456
Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре назвали особенности заболевания COVID-19 среди курящих

Заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19 чаще протекает у курильщиков в тяжелой форме. Об этом говорится в заявлении Роспотребнадзора, приуроченном к международному Дню отказу от курения.

«Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот — при курении сигарет или употреблении других табачных изделий.

По словам экспертов, в случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены.

Роспотребнадзор рекомендовал гражданам защитить свое здоровье от разрушительных последствий употребления табака и выполнять рекомендации врачей в контексте предпринимаемых мер по борьбе с COVID-19.

В Минздраве оценили связь между курением и заражением коронавирусом
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

В марте генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус призвал отказаться от алкоголя и сигарет и заниматься спортом для успешного противостояния коронавирусу. Как отмечал глава ВОЗ, такие меры помогут тем, кто уже заразился, быстрее вылечиться.

В свою очередь, нейробиолог, исследователь группы Cognitive Neurolab Исследований в области здравоохранения Открытого университета Каталонии Диего Редолар утверждал, что смертность заразившихся коронавирусом мужчин почти во всех странах выше, чем среди женщин, причиной чего может быть курение. Эксперт отмечал, что число зараженных примерно одинаково среди мужчин и женщин, но осложнения чаще возникают у мужчин.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Роспотребнадзор курение коронавирус COVID-19
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +25179 Случаев 1,9 млн +20985 Умерли 34,4 тыс. +456
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