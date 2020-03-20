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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ посоветовали отказаться от алкоголя и табака для победы над вирусом

Для успешного лечения или предотвращения заражения необходимо заботиться о своем здоровье, заниматься зарядкой, гулять, отказаться от алкоголя, сладких напитков и курения, заявил глава Всемирной организации здравоохранения
Тедрос Гебрейесус (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус призвал отказаться от алкоголя и сигарет и заниматься спортом для успешного противостояния коронавирусу. Об этом Гебреисус заявил на брифинге, посвященном развитию пандемии в мире.

По словам главы ВОЗ, такие меры помогут тем, кто уже заразился, быстрее вылечиться.

«В течение этого трудного времени очень важно продолжать заботиться о своем физическом и психическом здоровье. Это не только поможет вам в долгосрочной перспективе, но также поможет вам победить COVID-19, если вы уже заразились. Во-первых, ешьте питательную и здоровую пищу, которая поможет вашей иммунной системе функционировать надлежащим образом. Во-вторых, сократите потребление алкоголя и избегайте сладких напитков», — сказал Гебреисус.

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Третьей необходимой мерой глава ВОЗ считает отказ от курения, которое «повышает риск серьезных заболеваний, если вы инфицированы COVID-19». «В четвертых, делайте физические упражнения хотя бы 30 минут в день для взрослых и час в день для детей. Гуляйте каждый день по часу, но держите дистанцию от остальных», — посоветовал Гебреисус.

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По словам руководителя ВОЗ, от вируса страдают не только пожилые люди в возрасте от 65 лет, но и более молодые. Он призвал молодежь более ответственно относиться к своим передвижениям, потому что даже если человек сам не заболеет, он может поставить под угрозу жизни других.

Теги: пандемия, Всемирная организация здравоохранения, алкоголь, табак
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