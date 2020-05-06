Нейробиолог назвал причину более высокой смертности у мужчин от COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Смертность заразившихся коронавирусом мужчин почти во всех странах выше, чем среди женщин, причиной чего может быть курение. Об этом заявил нейробиолог, исследователь группы Cognitive Neurolab Исследований в области здравоохранения Открытого университета Каталонии Диего Редолар, передает «РИА Новости».

По словам эксперта, число зараженных примерно одинаково среди мужчин и женщин, но осложнения чаще возникают у мужчин.

«Осложнения и летальные исходы чаще наблюдаются у мужчин — примерно в 2,5 раза больше в среднем в мире по данным на прошлую неделю», — сказал Редолар. Он отметил, что такое соотношение не зависит от возраста.

Согласно исследованию Редолара и научного сотрудника кафедры неврологии Университета Бордо Хавьера Васкеса, которое было опубликовано в издании Tobacco Induced Diseases, в Испании курят 25% мужчин и 18% женщин. При этом смертность заразившихся COVID-19 мужчин в Испании выше в два раза (8% у мужчин и 4% у женщин).

«Это заставляет предположить, что это может быть связано с табакокурением», — указал Редолар.





Ранее исследователи Университетской клиники Вероны не обнаружили связи между курением и тяжестью протекания коронавирусной инфекции. Кроме того, они выяснили, что курение не влияет на опасностью заражения.

Ученые из французского Института Луи Пастера предположили, что курение может быть «защитным фактором» против коронавируса. Такой вывод исследователи сделали на том основании, что среди зараженных COVID-19 процент курильщиков значительно ниже, чем в общей популяции в том же возрасте. Влияет ли курение на тяжесть заболевания, ученые не сообщили.