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В Минздраве оценили связь между курением и заражением коронавирусом

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Информация о том, что курильщики якобы реже заражаются коронавирусной инфекцией, не имеет научных оснований. Об этом сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн, его слова приводит пресс-служба ведомства.

«В СМИ появляются материалы, рассказывающие о том, что «короновирус меньше затрагивает курильщиков». Данная информация, по нашему мнению, не соответствует действительности», — говорится в сообщении. Брюн отметил, что эти данные опасны для здоровья, а за такими информационными вбросами могут стоять заинтересованные лица и производители.

Сравнительные исследования о протекании болезни у курящих и некурящих также еще не проведены, указал он. При этом есть проверенные данные о том, что никотин снижает иммунитет, подчеркнул Брюн.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

О том, что среди зараженных коронавирусом оказалось мало курящих пациентов, в феврале сообщили ученые из Университета Уханя. Среди 140 зараженных инфекцией курили только двое, или 1,4%, отметили исследователи.

В конце апреля на низкий процент курильщиков среди зараженных COVID-19 указали исследователи французского Института Луи Пастера. Из 500 пациентов с COVID-19 курильщиками оказались 5%. Ученые отметили, что среди зараженных коронавирусом курильщиков на 80% меньше, чем в общей популяции в том же возрасте. «Курение, по-видимому, является защитным фактором против инфекции», — говорится в публикации.

Исследователи Университетской клиники Вероны не установили значимой связи между курением и опасностью заражения коронавирусом. Также они пришли к выводу, что от курения не зависит тяжесть протекания заболевания.

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Источник: JHU
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Теги: коронавирус, курение, Минздрав
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