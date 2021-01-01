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Пандемия коронавируса ,  
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Зеленский сдал еще один положительный тест на коронавирус

Президент Украины Владимир Зеленский сдал очередной тест на коронавирус, который показал положительный результат. Об этом глава государства рассказал в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

«Мой повторный тест, к сожалению, пока что положительный, но я продолжаю ежедневно работать…Чувствую себя все лучше и лучше, запахи уже сегодня вернулись, силы возвращаются», — сказал украинский президент. Он также поблагодарил соотечественников за поддержку и отметил, что с каждым днем чувствует себя лучше. 

«Запахи уже сегодня вернулись. Силы возвращаются, температура снижается, ну, а желание вернуться к живой работе поднимается», — рассказал президент. Он выразил надежду на скорейшее возвращение к работе в полноценном формате.

«Верю, что следующее видео я буду записывать уже не из больницы, а окончательно одержу победу над COVID, чтобы полностью и с вашей поддержкой победить все остальные вирусы и бактерии, которые вредят Украине уже столько много лет подряд. Фамилии этих, кстати, недугов вам хорошо известны и мы обязательно вылечим Украину от этой всей заразы», — добавил президент Украины.

Накануне пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что состояние украинского президента улучшается. По ее словам, у главы государства уже нет кашля, чувствует себя бодро и продолжает работать в онлайн-режиме.

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О том, что у Зеленского выявили коронавирусную инфекцию, стало известно 9 ноября. Президент написал на своей странице в социальной сети, что у него температура 37,5 и он получил положительный результат теста на COVID-19. Тогда Зеленский рассказал, что чувствует себя хорошо и будет работать на самоизоляции.

12 ноября Зеленского и руководителя его офиса Богдана Ермака госпитализировали в клиническую больницу «Феофания» Государственного управления делами. Несмотря на болезнь, президент Украины работает в условиях стационара, в его палату провели спецсвязь, а также был оборудован специальный кабинет, чтобы проводить совещания. После госпитализации Зеленский сообщил, что чувствует себя хорошо.

Согласно последним данным Минздрава Украины, в стране выявили 570153 случаев заражений коронавирусной инфекцией COVID-19. За сутки в стране выявили 12 496 случаев заражений. Умерли 10112 человек.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Украина Владимир Зеленский коронавирус COVID-19 тест
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +25179 Случаев 1,9 млн +20985 Умерли 34,4 тыс. +456
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