В больнице назвали бюджет на лечение заразившегося COVID-19 Зеленского

Вид на Киевскую больницу «Феофания» (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Главврач больницы «Феофания» Государственного управления делами Игорь Семенов рассказал, что заразившийся коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский находится в больнице на тех же условиях, что и другие украинцы. Об этом сообщает издание «КП в Украине».

«Для президента нет отдельного бюджета. Он находится ровно на тех же условиях, как и другие», — сказал Семенов.

Он также сообщил, что сумма на содержание в больнице президента такая же, как и для других граждан с коронавирусом, — 7,8 тыс. грн в день (около 21,5 тыс. руб.). При этом он указал, что сумма может меняться в зависимости от препаратов и процедур, которые назначают президенту.

По словам Семенова, признаков осложнения болезни у президента нет. «Напротив, есть симптомы, которые позволяют надеяться на скорое выздоровление», — подчеркнул главврач.