Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 77,33 (+0,21) Инвестиции, 13:25
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 91,32 (+0,51) Инвестиции, 13:25
Берлин раскритиковал заявление о санкциях России по делу Навального Политика, 16:20 Что о нас говорит одежда с мультяшками. Мнение психологов и стилиста Стиль, 16:20 Чубайс оценил здоровье «лошади» нефтяной экономики фразой «еще не сдохла» Экономика, 16:20 Покупатели и власти: к жилью какого качества будут стремиться девелоперы Недвижимость, 16:14 Би-би-си расследует изменившее жизнь принцессы Дианы интервью Общество, 16:11 В больнице назвали бюджет на лечение заразившегося COVID-19 Зеленского Политика, 16:11 Почетный президент РФС заявил о притормозившей в развитии сборной России Спорт, 16:10 Компания «Капитал АвиаНефть» вошла в Рейтинг надежных партнеров​ Пресс-релиз, 16:08 Зарядье, Тюфелева роща: визитные карточки районов Москвы РБК и ДПиООС, 16:06 Nissan рассказал о кроссовере Qashqai нового поколения Авто, 16:06 Honor: 53% людей испытывают стресс от разряженного смартфона Пресс-релиз, 15:44 Лукашенко назвал коронавирус ширмой для передела мира Политика, 15:43 Лукашенко назвал лекарство от «цветных революций» Политика, 15:43 Аварийно севший в Новосибирске Ан-124 вез автозапчасти из Сеула в Вену Общество, 15:34
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽77,6 +0,3% EUR/RUB ₽91,67 +0,45% EUR/USD $1,18 +0,06%
Пандемия коронавируса ,  
0 

В больнице назвали бюджет на лечение заразившегося COVID-19 Зеленского

Вид на Киевскую больницу &laquo;Феофания&raquo;
Вид на Киевскую больницу «Феофания» (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Главврач больницы «Феофания» Государственного управления делами Игорь Семенов рассказал, что заразившийся коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский находится в больнице на тех же условиях, что и другие украинцы. Об этом сообщает издание «КП в Украине».

«Для президента нет отдельного бюджета. Он находится ровно на тех же условиях, как и другие», — сказал Семенов.

Он также сообщил, что сумма на содержание в больнице президента такая же, как и для других граждан с коронавирусом, — 7,8 тыс. грн в день (около 21,5 тыс. руб.). При этом он указал, что сумма может меняться в зависимости от препаратов и процедур, которые назначают президенту.

По словам Семенова, признаков осложнения болезни у президента нет. «Напротив, есть симптомы, которые позволяют надеяться на скорое выздоровление», — подчеркнул главврач.

Зеленский решил самостоятельно рассказывать украинцам хорошие новости
Политика
Владимир Зеленский

О том, что у Зеленского выявили коронавирус, стало известно 9 ноября. Об этом он сам сообщил на своей странице Facebook. Накануне стало известно, что президента госпитализировали в больницу «Феофания». Зеленский работает в условиях стационара, в его палату подключена спецсвязь.

Кроме Зеленского коронавирус обнаружили у руководителя его офиса Андрея Ермака, министра финансов Украины Сергея Марченко и спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Образцовая история провала: как интернет-пионер Yahoo стал аутсайдером «Огурцы или помидоры?»: как на собеседовании отвечать на странные вопросы Распад империй: как стареющая элита губит итальянский бизнес

В январе Зеленский подписал указ, согласно которому больница «Феофания», которая ранее была предназначена только для госслужащих, депутатов и дипломатов, стала доступной для всех украинцев.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Владимир Зеленский коронавирус Украина
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽77,6 +0,3% EUR/RUB ₽91,67 +0,45% EUR/USD $1,18 +0,06%
Материалы по теме
Зеленский решил самостоятельно рассказывать украинцам хорошие новости
Политика
Зеленский сообщил о самочувствии после заражения коронавирусом
Общество
Зеленский попросил у Меркель помощи из-за новой вакцины от коронавируса
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter