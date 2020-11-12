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Пандемия коронавируса ,  
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Зеленский сообщил о самочувствии после заражения коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский, заразившийся коронавирусом, рассказал, что чувствует себя хорошо. Видеообращение главы государства опубликовано на его странице в Facebook.

«COVID-19, к сожалению, не обошел и меня. Но чувствую я себя достаточно хорошо», — сообщил Зеленский.

Он отметил, что находится на самоизоляции уже третий день, но продолжает работать. Украинский лидер поблагодарил граждан за поддержку.

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О том, что у Зеленского выявили коронавирусную инфекцию, стало известно 9 ноября. Президент написал на своей странице в социальной сети, что у него температура 37,5 и он получил положительный результат теста на COVID-19. Тогда Зеленский рассказал, что чувствует себя хорошо и будет работать на самоизоляции. Позже советник президента Михаил Подоляк сообщил, что Зеленского госпитализировали. Глава государства находится в больнице «Феофания» Государственного управления делами, уточнил советник. Он рассказал, что в палате, куда поместили украинского лидера, оборудовали кабинет для совещаний и провели спецсвязь.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

В предстоящие выходные на Украине будет действовать «карантин выходного дня» — он продлится с полуночи субботы до 0:00 понедельника. В это время будут закрыты большинство магазинов, кафе, развлекательные учреждения, торгово-развлекательные центры, бассейны и фитнес-центры. В начале ноября глава Минздрава Максим Степанов назвал ситуацию с распространением коронавируса в стране «близкой к катастрофе».

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