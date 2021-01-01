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Политика ,  
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Кремль исключил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Двусторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не планируется. Об сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Саммита АТЭС в 2020 году пройдет 20 ноября онлайн. В этому году председательство в АТЭС перешло от Чили к Малайзии.

В 2019 году президент Чили Себастьян Пиньера отменил саммит лидеров АТЭС, который должен был состояться в Сантьяго 16 и 17 ноября. В столице страны в октябре начались массовые протесты из-за повышения цен на проезд в метрополитене.

Песков тогда сообщил, что Путин отказался от участия во встрече в Чили, отказ он объяснил занятостью внутренними делами.

Последний раз Путин и Трамп встречались в июне прошлого года на саммите G20 в Осаке. Тогда американский президент предлагал привлечь Китай к контролю за ядерным оружием и просил российского коллегу не вмешиваться в американские выборы. Путин со своей стороны приглашал Трампа на парад Победы в Москве. В 2020 году из-за пандемии коронавируса формат и сроки проведения парада изменили.

Дмитрий Песков Владимир Путин Дональд Трамп саммит АТЭС
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +25179 Случаев 1,9 млн +20985 Умерли 34,4 тыс. +456
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