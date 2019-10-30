Кремль объяснил отказ Путина от поездки на саммит АТЭС в Чили

Кремль объяснил отказ Путина от поездки на саммит АТЭС в Чили

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не будет присутствовать на предстоящем ноябрьском саммите АТЭС в Чили из-за занятости внутренними делами, передает корреспондент РБК. Ранее в Кремле не исключали, что во время поездки Путин может встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.

«В данный момент в программе Путина не предусмотрена поездка в связи с необходимостью заниматься внутренними делами», — сказал Песков. Он отметил, что посещение президентом саммита хоть и рассматривалось, но не анонсировалось.

Пресс-секретарь также заявил, что отсутствие в графике российского лидера этой поездки не связано с беспорядками в Чили, а Россия на саммите будет представлена «на другом, но тоже высоком уровне».

Песков добавил, что Путин планирует принять участие в саммите БРИКС в Бразилии, который пройдет 13–14 ноября.

В прошлом году президент России также не стал посещать саммит АТЭС в Папуа — Новой Гвинее. Вместо него на встречу стран-участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества поехал председатель правительства Дмитрий Медведев.