Президент Чили объявил об отмене ноябрьского саммита АТЭС

Президент Чили Себастьян Пиньера принял решение отменить саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который должен был состояться в столице страны Сантьяго 16 и 17 ноября. Об этом он объявил в ходе пресс-конференции в министерстве финансов, сообщает 24 Horos.

«К глубокому сожалению, я решил не проводить саммит АТЭС и Конференцию ООН по изменению климата», — заявил президент.

По словам Пиньеры, главным приоритетом Чили сегодня является «абсолютная концентрация на восстановлении общественного порядка и безопасности граждан».

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