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Песков заявил об отсутствии «наметок» по встрече Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отсутствие планов по встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, передает корреспондент РБК.

«Пока конкретных нет наметок, потому что нет ясности, где президенты смогут вместе быть на полях одного и того же международного мероприятия», — сообщил Песков.

Политика
Кремль назвал «теоретически возможной» встречу Путина и Трампа на АТЭС

В начале октября в Кремле назвали «теоретически возможной» встречу Путина и Трампа на чилийском саммите АТЭС. Однако позже Песков сообщил, что Путин не будет присутствовать на предстоящем ноябрьском саммите.

В последний раз Путин и Трамп встретились в июне этого года на саммите G20 в Осаке. В ходе встречи Трамп предложил привлечь Китай к контролю за ядерным оружием и попросил Путина не вмешиваться в американские выборы. Президент России пригласил Трампа на парад Победы, который состоится в Москве в 2020 году.

Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
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