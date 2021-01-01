Путин выразил соболезнования в связи со смертью Виктюка

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / Sputnik / AP)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью театрального режиссера Романа Виктюка. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства назвал Виктюка выдающимся режиссером, настоящим мастером и созидателем. По словам Путина, режиссер был наделен «особой внутренней свободой, позволявшей смело ломать устаревшие стереотипы и идти своим творческим путем».

Также Путин отметил работы Виктюка, которые, как считает президент, стали ярким, уникальным явлением» в культурной жизни России и других государств.

Роман Виктюк умер 17 ноября на 85-м году жизни. В конце октября его госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Пресс-атташе Театра Виктюка сообщила, то причиной его смерти стала тромбоэмболия. По ее словам, режиссера планируют похоронить во Львове.