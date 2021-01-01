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Пандемия коронавируса ,  
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Романа Виктюка решили похоронить во Львове

Роман Виктюк
Роман Виктюк (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Народного артиста России и Украины, режиссера Романа Виктюка, скорее всего, похоронят во Львове. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-атташе театра, который он возглавлял.

По словам собеседницы агентства, вопрос о транспортировке тела во Львов сейчас решается. Пока неизвестно, удастся ли решить вопрос с пересечением границы. «Это всегда было его еще при жизни желание — быть похороненным рядом с мамой и папой», — рассказала она.

Умер режиссер Роман Виктюк
Общество
Роман Виктюк

В Москве, как сказала пресс-атташе театра, планируют провести церемонию прощания с Романом Виктюком.

Режиссер умер 17 ноября в одной из московских клиник. В конце октября он попал в больницу с коронавирусной инфекцией.

Режиссера Романа Виктюка госпитализировали с COVID-19
Общество
Роман Виктюк

28 октября Виктюку исполнилось 84 года. Он был удостоен званий народного артиста России и Украины. Спектакли Виктюк ставил в разных театрах Москвы с 1970-х годов. Одна из самых известных его постановок — «Служанки» — впервые была представлена на сцене театра «Сатирикон» в 1988 году. В 1991-м спектаклем «М. Баттерфляй» открылся Театр Романа Виктюка в Москве.

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коронавирус COVID-19 Роман Виктюк
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Выздоровели 1,5 млн +22055 Случаев 1,9 млн +22410 Умерли 33,9 тыс. +442
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