Романа Виктюка решили похоронить во Львове

Роман Виктюк (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Народного артиста России и Украины, режиссера Романа Виктюка, скорее всего, похоронят во Львове. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-атташе театра, который он возглавлял.

По словам собеседницы агентства, вопрос о транспортировке тела во Львов сейчас решается. Пока неизвестно, удастся ли решить вопрос с пересечением границы. «Это всегда было его еще при жизни желание — быть похороненным рядом с мамой и папой», — рассказала она.

В Москве, как сказала пресс-атташе театра, планируют провести церемонию прощания с Романом Виктюком.

Режиссер умер 17 ноября в одной из московских клиник. В конце октября он попал в больницу с коронавирусной инфекцией.