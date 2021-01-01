В театре назвали причину смерти Виктюка

Причиной смерти режиссера Романа Виктюка стала тромбоэмболия. Об этом сообщила пресс-атташе Театра Виктюка, передает ТАСС.

По словам собеседницы агентства, информация о точной дате прощания будет объявлена позднее.

Роман Виктюк скончался 17 ноября на 85-м году жизни. В конце октября его госпитализировали с коронавирусной инфекцией. По данным ТАСС, режиссер умер в одной из столичных больниц.

Пресс-атташе театра Виктюка сообщила, что режиссера, скорее всего, похоронят во Львове. По ее словам, он высказывал соответствующее желание еще при жизни, именно в этом городе похоронены его родители. Как рассказала пресс-атташе, сейчас решается вопрос о транспортировке тела. Пока неизвестно, удастся ли решить вопрос с пересечением границы.