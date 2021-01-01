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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Нарышкин обвинил Запад в провокациях для срыва договоренностей в Карабахе

Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Некоторые западные страны пытаются разжечь конфликт в Нагорном Карабахе, чтобы вытеснить Россию из Закавказья. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, передает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ведомства.

«По имеющейся у нас информации, некоторые западные страны через имеющиеся каналы провоцируют армянских и азербайджанских националистов на дискредитацию и срыв договоренности о прекращении огня», — заявил Нарышкин.

По его словам, жителей Армении пытаются убедить в том, что мир в Нагорном Карабахе — это поражение Еревана. В свою очередь азербайджанцам говорят, что Кремль «украл у них победу», пояснил глава СВР.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Нарышкин утверждает, что страны НАТО расстроены тем, что военные действия в Нагорном Карабахе остановлены при посредничестве России. «Это, по сути, «обнулило» их многолетнюю работу по вытеснению России из Закавказья», — заключил глава СВР.

С 10 ноября в зоне Нагорного Карабаха прекратились военные действия. Этому предшествовало заявление, которое было принято Азербайджаном, Арменией и Россией 9 ноября. Согласно документу, в регионе полностью останавливаются военные действия, Ереван должен передать Баку часть территорий Нагорного Карабаха. Также стороны договорились о введении российских миротворцев.

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Позднее в США и Франции заявили об имеющихся вопросах в отношении соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией по Нагорному Карабаху, в том числе связанных с ролью Турции в ситуации. Однако страны признали, что усилия России способствовали установлению мира в регионе.

В октябре Армения и Азербайджан несколько раз устанавливали режим перемирия, но он каждый раз нарушался. Об одном из них стороны договорились при участии США.

Армения Азербайджан США Сергей Нарышкин провокация
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
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