Нарышкин обвинил Запад в провокациях для срыва договоренностей в Карабахе

Сергей Нарышкин (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Некоторые западные страны пытаются разжечь конфликт в Нагорном Карабахе, чтобы вытеснить Россию из Закавказья. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, передает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ведомства.

«По имеющейся у нас информации, некоторые западные страны через имеющиеся каналы провоцируют армянских и азербайджанских националистов на дискредитацию и срыв договоренности о прекращении огня», — заявил Нарышкин.

По его словам, жителей Армении пытаются убедить в том, что мир в Нагорном Карабахе — это поражение Еревана. В свою очередь азербайджанцам говорят, что Кремль «украл у них победу», пояснил глава СВР.

Нарышкин утверждает, что страны НАТО расстроены тем, что военные действия в Нагорном Карабахе остановлены при посредничестве России. «Это, по сути, «обнулило» их многолетнюю работу по вытеснению России из Закавказья», — заключил глава СВР.