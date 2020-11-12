Лавров назвал «диванной аналитикой» мнения о потере Россией Кавказа

Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Мнения о том, что после заявления по Нагорному Карабаху Россия якобы потеряла Кавказ, являются «диванной аналитикой». Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

«У кого-то эйфория, у кого-то истерика, Россия, значит, проиграла Кавказ, следующим будет Крым... У нас таких схожих аналитиков хватает, как, собственно, и в Турции, и в ряде других стран», — заявил Лавров.

Министр отметил, что аналогичные мнения появляются в российских либеральных СМИ и в соцсетях. «Это такая диванная, знаете, аналитика, на нее надо, наверное, внимания обращать поменьше», — резюмировал Лавров.

Вечером 9 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России объявили о соглашении о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В документе говорится, что участники конфликта должны с 10 ноября прекратить военные действия в регионе и остановиться на занимаемых ими позициях. Несколько районов Карабаха перешли под контроль Баку.