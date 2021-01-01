США и Франция захотели большей ясности от России по Карабаху

Власти США и Франции признают, что действия России способствовали установлению мира в непризнанном Нагорном Карабахе. В то же время, они хотят получить от Москвы больше подробностей по поводу заключенного мирного соглашения. На этом сошлись во время переговоров в Париже госсекретарь США Майк Помпео и глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, о чем сообщили на брифинге представители американского Госдепартамента. Стенограмма брифинга опубликована на сайте департамента.

«Они [Помпео и Ле Дриан] много говорили о Нагорном Карабахе. <...> Все еще остается много вопросов, требующих ясности от России в отношении параметров этого соглашения, и в том числе о роли Турции», — пояснили в Госдепе.

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