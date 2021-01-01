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Пандемия коронавируса ,  
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Путин попросил не только ругать глав регионов с тяжелой ситуацией с COVID

Владимир Путин на совещании с членами Правительства (в режиме видеоконференции)
Владимир Путин на совещании с членами Правительства (в режиме видеоконференции) (Фото: kremlin.ru)

Руководителей регионов со сложной ситуацией из-за распространения коронавируса следует не только ругать, но и оказывать им помощь. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Трансляцию ведет РБК.

«Кроме того, чтобы их напрягать и ругать, там нужно, конечно, им еще и помогать», — сказал Путин.

Голикова призвала регионы со сложной ситуацией из-за COVID принять меры
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Татьяна Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова доложила президенту о десяти регионах cо сложной ситуацией с коечным фондом. По ее словам, это Чувашия, Коми, Мордовия, Севастополь, Орловская, Ивановская, Пензенская, Самарская, Иркутская и Омская области. При этом в Чувашской Республике, Орловской области и Севастополе заняты уже 95% коек для пациентов с коронавирусом, отметила она. Путин назвал сложившуюся в России ситуацию «непростой».

Однако 11 ноября Голикова озвучивала другие регионы, где занятость коечного фонда достигла 95%. Тогда были упомянуты Хакасия, Чувашия, Ивановская область и ЕАО.

Всего с начала распространения заболевания в России выявили практически 2 млн больных. Умерли, по данным оперативного штаба, 34 387 человек. Однако эти данные расходятся с информацией Росстата, который сообщил о 55,6 тыс. умерших в апреле—сентябре. Это связано с тем, что оперштаб учитывает только случаи, когда коронавирус был основной причиной смерти.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<10 000
0
<20 000
0
<30 000
0
от 30 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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