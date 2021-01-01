Путин попросил не только ругать глав регионов с тяжелой ситуацией с COVID

Владимир Путин на совещании с членами Правительства (в режиме видеоконференции) (Фото: kremlin.ru)

Руководителей регионов со сложной ситуацией из-за распространения коронавируса следует не только ругать, но и оказывать им помощь. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Трансляцию ведет РБК.

«Кроме того, чтобы их напрягать и ругать, там нужно, конечно, им еще и помогать», — сказал Путин.

Вице-премьер Татьяна Голикова доложила президенту о десяти регионах cо сложной ситуацией с коечным фондом. По ее словам, это Чувашия, Коми, Мордовия, Севастополь, Орловская, Ивановская, Пензенская, Самарская, Иркутская и Омская области. При этом в Чувашской Республике, Орловской области и Севастополе заняты уже 95% коек для пациентов с коронавирусом, отметила она. Путин назвал сложившуюся в России ситуацию «непростой».

Однако 11 ноября Голикова озвучивала другие регионы, где занятость коечного фонда достигла 95%. Тогда были упомянуты Хакасия, Чувашия, Ивановская область и ЕАО.