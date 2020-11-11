Голикова назвала регионы с занятостью коек на 95%

Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости

В России наиболее критичная ситуация с коечным фондом для больных COVID-19 наблюдается в 17 регионах. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова на встрече с депутатами Госдумы. Стенограмма размещена на сайте комитета по охране здоровья.

По ее словам, в этих субъектах занятость коек составляет более 90%, а в четырех из них — Хакасии, Чувашии, Ивановской области, Еврейской автономной области — свыше 95% коек.

В среднем по России загруженность коечного фонда составляет 83,4%. Загруженность выше среднероссийского показателя наблюдается в 41 регионе.

Голикова отметила, что сейчас в стране развернуто свыше 253,4 тыс. коек для коронавирусных пациентов. Из них более 138 тыс. коек оснащены подачей кислорода, более 30 тыс. коек — аппаратом искусственной вентиляции легких.