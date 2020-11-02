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Более 14,5 тыс. протоколов составлено в Москве за отказ от ношения масок

Полиция Москвы с 16 октября, когда был ужесточен контроль за ношением масок и перчаток, составила более 14,5 тыс. протоколов о нарушении перчатно-масочного режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центре МВД России.

Речь идет о «нарушении требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города» (ст. 3.18.1 КоАП столицы). В ведомстве уточнили, что полицейские составили более 10,5 тыс. протоколов об административных правонарушениях, еще свыше 4 тыс. составлено сотрудниками УВД на Московском метрополитене совместно с работниками государственного казенного учреждения «Организатор перевозок».

Около 4 тыс. сотрудников полиции ежедневно проводят рейды в магазинах, торговых центрах, рынках, кафе и ресторанах, а также на транспорте города, сообщили в МВД.

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Ранее власти Москвы заявляли, что с 16 октября перестанут пускать пассажиров общественного транспорта без масок и перчаток в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом. Позднее в департаменте транспорта столицы сообщили, что рейды, в том числе с участием полицейских, будут проводиться в метро, автобусах, трамваях и на Московских центральных диаметрах.

27 октября Роспотребнадзор предписал обязательное ношение масок в общественных местах, транспорте, лифтах и на парковках на всей территории страны.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 1 ноября, в Москве за последние сутки был выявлен 5261 случай заболевания COVID-19, 52 человека умерли, 3341 выздоровел. Всего с начала эпидемии в городе зафиксировано более 429,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 6,8 тыс. человек умерли, более 314,7 тыс. вылечились.

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