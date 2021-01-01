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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты оценили предложение остановить расширение зоны платного паркинга

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Приостановка работы по расширению зоны платных парковок в Москве может облегчить жизнь москвичам во время пандемии и повлиять на эпидемиологическую ситуацию. Об этом РБК заявил партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

По его словам, несмотря на то что общественный транспорт в Москве работает хорошо и люди в нем носят маски, из-за скученности вероятность заразиться там намного выше, чем при передвижении на автомобиле.

«Дело в том, что ситуация очень непростая. И действительно есть мировая практика во многих городах, в том числе в столицах: на время пандемии не то что не расширяют зоны платных парковок, а даже делают платные бесплатными на время. У нас тоже есть пример: вот в Краснодаре объявили все парковки в выходные дни бесплатными, есть еще другие города, которые на это только смотрят», — пояснил он.

Моржаретто высказал мнение, что в настоящее время у властей нет обратной связи с населением, поэтому могут приниматься непопулярные решения, которые сейчас нужны меньше всего.

«Многие люди воспринимают автомобиль как наиболее защищенную единицу, крепость на колесах, и дайте им возможность на этом автомобиле передвигаться», — резюмировал эксперт.

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Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов считает, что стимулирование использования личного транспорта — разумное решение, учитывая эпидемиологическую обстановку.

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«Основные пути заражения, как признают сами власти, — это места, где большая скученность людей. Одним из таких мест является общественный транспорт, где ежедневно в часы пик наблюдается давка и никакие требования социальной дистанции не соблюдаются, — объяснил он. — Поэтому все здравомыслящие люди говорят: давайте стимулировать использование личного транспорта, чтобы люди не ездили в рассадниках коронавируса, не заражались и потом не умирали».

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Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, председатель движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков рассказал, что уже обращался с аналогичной просьбой к мэру Москвы Сергею Собянину, но никаких действий в ответ на его предложение не последовало.

«Это бесполезно, к сожалению, хотя говорить об этом надо и чем больше, тем лучше. <…> В условиях распространяющейся инфекции автомобили — это идеальная маска, идеальное замкнутое пространство, безопасное с точки зрения возможного заражения», — отметил он.

Лысаков напомнил, что, согласно изначальному плану, зона платных парковок должна была быть введена только на территории исторического центра Москвы.

«Фактически с умалчиванием мнения москвичей платные парковки охватили всю Москву, дойдя уже до МКАД и до наших дворов домов, где мы живем. <…> При этом нас уверяли, что касается это только центра. Но потом мы все увидели, как эта опухоль стала быстро распространяться, сейчас уже дошла до МКАД», — возмутился он.

Сегодня 75 муниципальных депутатов от 30 районов Москвы направили обращение к главе города с просьбой приостановить расширение зоны платных парковок на время пандемии. Депутаты ссылались на данные Роспотребнадзора, согласно которым общественный транспорт часто является источником заражения COVID-19.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки коронавирусом в Москве заразились 5882 человека. Всего за время пандемии в столице выявили более 522 тыс. случаев заболевания. Это самый высокий уровень заболеваемости среди регионов России. Всего в стране COVID-19 обнаружили более чем у 1,9 млн человек.

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