Эксперты оценили предложение остановить расширение зоны платного паркинга

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Приостановка работы по расширению зоны платных парковок в Москве может облегчить жизнь москвичам во время пандемии и повлиять на эпидемиологическую ситуацию. Об этом РБК заявил партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

По его словам, несмотря на то что общественный транспорт в Москве работает хорошо и люди в нем носят маски, из-за скученности вероятность заразиться там намного выше, чем при передвижении на автомобиле.

«Дело в том, что ситуация очень непростая. И действительно есть мировая практика во многих городах, в том числе в столицах: на время пандемии не то что не расширяют зоны платных парковок, а даже делают платные бесплатными на время. У нас тоже есть пример: вот в Краснодаре объявили все парковки в выходные дни бесплатными, есть еще другие города, которые на это только смотрят», — пояснил он.

Моржаретто высказал мнение, что в настоящее время у властей нет обратной связи с населением, поэтому могут приниматься непопулярные решения, которые сейчас нужны меньше всего.

«Многие люди воспринимают автомобиль как наиболее защищенную единицу, крепость на колесах, и дайте им возможность на этом автомобиле передвигаться», — резюмировал эксперт.