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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве выявили 5882 новых случая COVID-19

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки выявили 5882 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего с начала эпидемии в столице зафиксировали 522 456 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки умерли 74 человека, выздоровели 5274. Число умерших за время пандемии достигло 7933 человек, число выздоровевших — 377 131.

Число выявленных случаев в городе впервые с 14 ноября опустилось ниже 6 тыс. 9 ноября было выявлено максимальное число случаев заболевания COVID-19 за 24 часа с начала эпидемии — 6897. Москва продолжает лидировать по числу зараженных и умерших.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

По мнению мэра столицы Сергея Собянина, город преодолеет пик заболеваемости COVID-19 через несколько месяцев. При этом Собянин не исключил тяжелое начало 2021 года.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<10 000
0
<20 000
0
<30 000
0
от 30 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

С 13 ноября в Москве действуют ограничения в связи с распространением коронавируса. В частности, заведения общепита, ночные клубы, караоке, боулинг и другие развлекательные заведения закрыты с 23:00 до 6:00. Студенты вузов и колледжей перешли на дистанционное обучение. Власти решили закрыть музеи, кинотеатры могут быть заполнены не более чем на четверть. Ограничения ввели до 15 января 2021 года.

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