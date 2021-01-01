В Москве выявили 5882 новых случая COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки выявили 5882 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего с начала эпидемии в столице зафиксировали 522 456 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки умерли 74 человека, выздоровели 5274. Число умерших за время пандемии достигло 7933 человек, число выздоровевших — 377 131.

Число выявленных случаев в городе впервые с 14 ноября опустилось ниже 6 тыс. 9 ноября было выявлено максимальное число случаев заболевания COVID-19 за 24 часа с начала эпидемии — 6897. Москва продолжает лидировать по числу зараженных и умерших.

По мнению мэра столицы Сергея Собянина, город преодолеет пик заболеваемости COVID-19 через несколько месяцев. При этом Собянин не исключил тяжелое начало 2021 года.