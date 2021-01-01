МИД Белоруссии объявил о приостановке диалога с ЕС по правам человека

Владимир Макей (Фото: МИД РФ)

Белоруссия приостановит диалог с Евросоюзом в области прав человека. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, сообщает «Беларусь сегодня».

«Мы не видим смысла в том, чтобы продолжать с ЕС диалог по правам человека. Мы приостанавливаем этот диалог», — заявил дипломат.

По словам Макея, такой шаг был предложен на совещании у президента Александра Лукашенко.

Кроме того, глава МИДа рассказал, что участниками совещания была поддержана идея снизить уровень представительства Белоруссии в «Восточном партнерстве» — проекте по развитию связей ЕС со странами бывшего СССР. «Мы видим, что есть попытки также политизировать реализацию ряда инфраструктурных межрегиональных проектов в рамках этой инициативы. Поэтому принято решение о понижении уровня участия Беларуси в этой инициативе до экспертного», — сказал Макей.