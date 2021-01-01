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Протесты в Белоруссии ,  
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МИД Белоруссии объявил о приостановке диалога с ЕС по правам человека

Владимир Макей
Владимир Макей (Фото: МИД РФ)

Белоруссия приостановит диалог с Евросоюзом в области прав человека. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, сообщает «Беларусь сегодня».

«Мы не видим смысла в том, чтобы продолжать с ЕС диалог по правам человека. Мы приостанавливаем этот диалог», — заявил дипломат.

По словам Макея, такой шаг был предложен на совещании у президента Александра Лукашенко.

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Кроме того, глава МИДа рассказал, что участниками совещания была поддержана идея снизить уровень представительства Белоруссии в «Восточном партнерстве» — проекте по развитию связей ЕС со странами бывшего СССР. «Мы видим, что есть попытки также политизировать реализацию ряда инфраструктурных межрегиональных проектов в рамках этой инициативы. Поэтому принято решение о понижении уровня участия Беларуси в этой инициативе до экспертного», — сказал Макей.

Ранее белорусский МИД объявил о расширении санкций в отношении стран Европейского союза и Канады. Ведомство предупредило, что попавшие под санкции лица могут столкнуться с проблемами при поездках не только в Белоруссию. Решение в Минске назвали зеркальным ответом на включение в санкционный список ЕС Лукашенко и других высокопоставленных белорусских чиновников.

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В Белоруссии с августа проходят акции протеста из-за объявления победителем на выборах действующего президента Александра Лукашенко. Сторонники оппозиционного кандидата Светланы Тихановской выходят на митинги и участвуют в забастовках. ЕС поддержал протестующих, 1 октября европейские страны приняли первый пакет санкций против белорусских властей, которые, как считает Брюссель, виновны в фальсификации результатов выборов и применении насилия в отношении протестующих. Россия итоги выборов в Белоруссии признала.

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