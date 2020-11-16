Правозащитники назвали число задержанных на акциях протеста в Белоруссии

Правоохранительные органы задержали 1078 человек на акциях протеста, прошедших в ряде белорусских городов в воскресенье, 15 ноября. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Большинство задержаний приходится на Минск. Также активистов задерживали в Гомеле, Светлогорске, Новогрудке, Бобруйске, Гродно, Пинске, Бресте, Новополоцке, Барановичах, Могилеве, Осиповичах, Жлобине, Молодечно и Ивье.

15 ноября в городах Белоруссии прошла акция протеста под названием «Я выхожу» в память о погибшем в Минске активисте Романе Бондаренко.

Вечером 11 ноября 31-летнего Бондаренко во дворе его дома избили люди в масках, которые приехали снимать бело-красно-белые ленточки с забора. Затем активиста увезли на микроавтобусе, а через полтора часа доставили в больницу с отеком мозга. На следующий день активист умер. Вечером 12 ноября близкие Бондаренко сообщили о его смерти.

В Евросоюзе назвали гибель активиста «возмутительным и постыдным результатом действий белорусских властей» и заявили о готовности ввести дополнительные санкции против Минска.

Протесты в Белоруссии не стихают с начала августа. Митингующие не согласны с победой на президентских выборах Александра Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. По данным ЦИК, он набрал больше 80% голосов. Его соперница от оппозиции Светлана Тихановская набрала, сообщили в ЦИК.

В штабе Тихановской не признали озвученные результаты выборов и потребовали передачи власти мирным путем.

Победу Лукашенко признали в России. В свою очередь, в ЕС и США назвали выборы не легитимными.