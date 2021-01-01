Глава центра «Вектор» анонсировал испытания вакцины от COVID-19 на детях

Ринат Максютов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», разработавший вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», планирует в декабре приступить к клиническим испытаниям препарата среди подростков от 14 до 17 лет. Об этом на виртуальном симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19» заявил глава центра Ринат Максютов.

«Планируется проведение независимых следующих пострегистрационных клинических исследований <...> на детях возраста 14–17 лет, на 100 добровольцах. <...> Мы планируем к ним приступить в декабре этого года», — сообщил он.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что пострегистрационные испытания вакцины «ЭпиВакКорона» начнутся в ноябре или декабре 2020 года. Тогда в ведомстве пояснили, что испытывать вакцину на детях будут только после того, как докажут безопасность прививки для взрослых.

17 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пострегистрационные испытания вакцины «Вектора» уже начались. «Проходит третья фаза пострегистрационных испытаний», — цитировал ее ТАСС.

«ЭпиВакКорона» была зарегистрирована 14 октября. Это вторая вакцина от коронавируса, разработанная в России. Первым одобренным препаратом стала вакцина «Спутник V», созданная Научно-исследовательским центром им. Н.Ф. Гамалеи. В пострегистрационных испытаниях препарата приняли участие 40 тыс. добровольцев. По данным вирусологов, эффективность средства в борьбе с COVID-19 составляет 92%.