Глава центра «Вектор» анонсировал испытания вакцины от COVID-19 на детях

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 76,25 (-0,67) Инвестиции, 12:38
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 90,39 (-0,78) Инвестиции, 12:38
Путин ответил на слова о мировой семье поговоркой «в семье не без урода» Политика, 16:40 Матч Лиги наций Украина-Швейцария отменен из-за коронавируса у украинцев Спорт, 16:36 Госдума одобрила законопроект о неприкосновенности экс-президентов Политика, 16:35 Золотов утвердил нагрудный жетон для бойцов Росгвардии Общество, 16:32 Горный воздух, лыжи и автомобиль: куда заехать по пути в Домбай РБК и Cordiant, 16:28 Kia отложила старт российских продаж нового Sorento с дизельным мотором Авто, 16:27 Покупатели ТЦ в Сочи спасли застрявшего в эскалаторе ребенка Общество, 16:26 Юрист назвал детали привлечения к ответственности по «акту Родченкова» Спорт, 16:23 Бизнес за решеткой: кто из предпринимателей побывал под следствием Экономика, 16:15  Глава центра «Вектор» анонсировал испытания вакцины от COVID-19 на детях Общество, 16:15 Лукашенко назвал недопустимым превращение Минска в кладбище Политика, 16:14 Аналитическое импортозамещение: перспективы российского рынка BI-систем Pro, 16:09 ФСИН решила побороть отток кадров с помощью увеличенного срока службы Общество, 16:09 Секретарь Союзного государства исключил поглощение Белорусии Россией Политика, 16:04
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽76,55 +0,51% EUR/RUB ₽90,9 +0,76% EUR/USD $1,19 +0,24%
Пандемия коронавируса ,  
0 

Глава центра «Вектор» анонсировал испытания вакцины от COVID-19 на детях

Ринат Максютов
Ринат Максютов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)
Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», разработавший вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», планирует в декабре приступить к клиническим испытаниям препарата среди подростков от 14 до 17 лет. Об этом на виртуальном симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19» заявил глава центра Ринат Максютов.

«Планируется проведение независимых следующих пострегистрационных клинических исследований <...> на детях возраста 14–17 лет, на 100 добровольцах. <...> Мы планируем к ним приступить в декабре этого года», — сообщил он.

Вакцину «Вектора» от коронавируса после регистрации испытают на пожилых
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что пострегистрационные испытания вакцины «ЭпиВакКорона» начнутся в ноябре или декабре 2020 года. Тогда в ведомстве пояснили, что испытывать вакцину на детях будут только после того, как докажут безопасность прививки для взрослых.

17 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пострегистрационные испытания вакцины «Вектора» уже начались. «Проходит третья фаза пострегистрационных испытаний», — цитировал ее ТАСС.

«ЭпиВакКорона» была зарегистрирована 14 октября. Это вторая вакцина от коронавируса, разработанная в России. Первым одобренным препаратом стала вакцина «Спутник V», созданная Научно-исследовательским центром им. Н.Ф. Гамалеи. В пострегистрационных испытаниях препарата приняли участие 40 тыс. добровольцев. По данным вирусологов, эффективность средства в борьбе с COVID-19 составляет 92%.

За время пандемии в России коронавирусом заразились более 1,9 млн человек. Из них 22 410 случаев были зарегистрированы только за прошедшие сутки.

Читайте на РБК Pro
Плюсы «бедной столицы»: как Берлин стал новой Кремниевой долиной Часы пустых разговоров: как руководителю грамотно управлять совещанием Градус отчаяния: как бары Нью-Йорка переключились на коктейли в банках Психолог Таша Эйрих: только у 15% сотрудников все в порядке с самооценкой
коронавирус вакцина
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽76,55 +0,51% EUR/RUB ₽90,9 +0,76% EUR/USD $1,19 +0,24%
Материалы по теме
ВОЗ назвала вакцинацию недостаточной для победы над COVID-19
Общество
Создатель вакцины от COVID предсказал тяжелую зиму и возврат к норме
Общество
В Казахстане построят завод по производству российской вакцины от COVID
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter