Вакцину «Вектора» от коронавируса после регистрации испытают на пожилых

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Российскую вакцину против коронавируса, которую разработал центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», после ее регистрации хотят испытать на добровольцах старше 60 лет. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Планируется проведение клинических исследований с включением добровольцев возрастной группы 60 плюс и хроническими заболеваниями», — говорится в сообщении.

Также, по данным ведомства, в планах научного центра провести плацебо-контролируемые пострегистрационные клинические исследования с привлечением 5 тыс. взрослых добровольцев различных возрастных групп.

Предварительная дата старта третьего этапа клинических исследований — начало октября, добавили в службе.