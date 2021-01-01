Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 76,25 (-0,67) Инвестиции, 12:38
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 90,39 (-0,78) Инвестиции, 12:38
Криптовалюты 2.0. Можно ли зарабатывать в сфере DeFi Крипто, 15:09 Курс биткоина превысил $17 тыс. впервые с января 2018 года Крипто, 15:07 Путин заявил о необходимости объединить усилия для выпуска вакцин Политика, 15:03 Юрист перечислил последствия принятия «акта Родченкова» в США Спорт, 15:02 Вертолеты прикрыли колонну миротворцев на пути в Карабах. Видео Политика, 14:58 Лавров назвал странным заявление США и Франции о вопросах по Карабаху Политика, 14:53 Силуанов указал на важность «паровоза на запасном пути» в случае кризиса Экономика, 14:52 Предприниматели и изобретатели — о цифровых китах будущего РБК и Intel NUC, 14:51 День холостяка и «черная пятница» не помогли россиянам увеличить расходы Общество, 14:50 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 ноября Общество, 14:49 Прощание с Арменом Джигарханяном. Фоторепортаж Общество, 14:44  В Москве владельцам животных стало труднее арендовать жилье в пандемию Недвижимость, 14:34 Комиссия Совфеда предложила ввести новые категории иностранных агентов Политика, 14:32 Страховой дом ВСК вошел в число лучших страховых компаний Пресс-релиз, 14:32
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽76,4 +0,32% EUR/RUB ₽90,71 +0,55% EUR/USD $1,19 +0,23%
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Лавров назвал странным заявление США и Франции о вопросах по Карабаху

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал странным требование представителей США и Франции о прояснении деталей мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером.

«Мне странно было это слышать. <...> С самого начала усилий, которые Россия прикладывала в интересах прекращения горячей фазы этого конфликта, мы работали в теснейшем контакте с сопредседателями [Минской группы ОБСЕ]», — сказал Лавров.

США и Франция захотели большей ясности от России по Карабаху
Политика
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Материал дополняется

Сергей Лавров МИД США
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽76,4 +0,32% EUR/RUB ₽90,71 +0,55% EUR/USD $1,19 +0,23%
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter