Лавров назвал странным заявление США и Франции о вопросах по Карабаху

Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал странным требование представителей США и Франции о прояснении деталей мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером.

«Мне странно было это слышать. <...> С самого начала усилий, которые Россия прикладывала в интересах прекращения горячей фазы этого конфликта, мы работали в теснейшем контакте с сопредседателями [Минской группы ОБСЕ]», — сказал Лавров.

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